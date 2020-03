Notas Mundo França retira tropas do Iraque

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

A França vai retirar suas tropas do Iraque, onde participam atualmente de missões de formação, devido à pandemia do novo coronavírus que afeta duramente o país, informou o estado-maior francês. A França tem cerca de 200 militares destacados no Iraque, onde a Covid-19 matou 20 pessoas e infectou 233, segundo cifras oficiais.

