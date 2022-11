Mundo Capital ucraniana, Kiev planeja retirada total de cidadãos se perder eletricidade em meio aos ataques russos

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Atualmente, 40% da infraestrutura de energia da Ucrânia está danificada ou destruída. (Foto: Ministério da Defesa da Ucrânia)

A Ucrânia recebeu novos sistemas de defesa antiaérea de países ocidentais destinados a combater os bombardeios em massa da Rússia contra infraestruturas críticas para a produção de eletricidade enquanto planeja retirada de cidadãos de cidades inteiras caso haja perda de energia. Segundo Kiev, o sistemas foram entregues por Estados Unidos, Espanha e Noruega.

“Os sistemas de defesa antiaérea NASAMS e Aspide chegaram à Ucrânia! Essas armas fortalecerão significativamente o exército ucraniano e tornarão nosso céu mais seguro”, disse o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, nesta segunda-feira (7), no Twitter. “Continuaremos abatendo os inimigos que nos atacam. Graças aos nossos parceiros: Noruega, Espanha e Estados Unidos”, acrescentou.

A Ucrânia vinha exigindo há semanas que seus aliados ocidentais entregassem sistemas modernos de defesa aérea, enquanto Moscou intensifica os ataques às infraestruturas de eletricidade e água, causando cortes maciços à medida que o inverno se aproxima. Outros países, como Alemanha e França, já forneceram sistemas antiaéreos para Kiev.

Retirada

Na capital ucraniana, estão sendo estabelecidos 1.000 centros de aquecimento para os 3 milhões de habitantes, ao mesmo tempo em que a Rússia ataca alvos civis. Enquanto lutam para manter funcionando uma rede elétrica fortemente danificada por mísseis russos, autoridades de Kiev dizem que começaram a planejar uma possibilidade antes impensável: um apagão completo que exigiria a retirada dos cerca de três milhões de habitantes.

Atualmente, 40% da infraestrutura de energia da Ucrânia está danificada ou destruída. Para tentar evitar que a rede falhe completamente, a concessionária nacional de energia do país informou no sábado que continuaria impondo apagões contínuos em sete regiões.

A pressão sobre a capacidade da Ucrânia de fornecer energia é o resultado do bombardeio generalizado pelas forças russas, uma tática que analistas dizem que foi retomada pelo presidente Vladimir Putin em meio a derrotas de suas tropas no território ucraniano.

Os danos causados pelos ataques russos aumentam o sofrimento dos civis ucranianos e forçaram as autoridades a considerar a possibilidade de que mais danos possam torná-las incapazes de fornecer serviços básicos. “Entendemos que, se a Rússia continuar com esses ataques, podemos perder todo o nosso sistema de eletricidade”, disse Roman Tkachuk, diretor de segurança de Kiev.

Autoridades da capital foram informadas de que provavelmente teriam pelo menos 12 horas de aviso até que a rede de energia esteja à beira de uma falha. Se chegar a esse ponto, disse Tkachuk, “começaremos a informar as pessoas e pedir que saiam”.

Por enquanto, a situação é administrável e não há indícios de que um grande número de civis esteja fugindo de Kiev, disse ele. Mas isso mudaria rapidamente se os serviços que dependiam do poder da cidade parassem. “Se não houver energia, não haverá água e nem esgoto”, disse ele. “É por isso que atualmente o governo e a administração da cidade estão tomando todas as medidas possíveis para proteger nosso sistema de fornecimento de energia.”

À medida que o inverno se aproxima, a cidade está preparando 1.000 abrigos de aquecimento que também serão usados para proteger civis de mísseis russos. A maioria está dentro de instalações educacionais, mas as autoridades pediram que suas localizações exatas não sejam informadas para que não se tornem alvos fáceis.

Em uma escola, o porão havia sido abastecido com água engarrafada; foram montadas salas de aula improvisadas; e um caminhão de bombeiros estava estacionado do lado de fora do auditório. Do outro lado do corredor, uma pilha de kits de preparação para desastres.

Ataques

Quando a Rússia lançou sua última artilharia de mais de 50 mísseis de cruzeiro nesta segunda-feira, a maioria foi derrubada, disseram autoridades ucranianas. Mas os que passaram atingiram usinas e subestações, privando imediatamente milhares de pessoas da eletricidade.

Na última sexta (4), outro ataque russo havia atingido uma instalação administrada pela empresa que distribui energia para as residências. Foi a 12ª instalação de energia atingida no mês passado, disse a empresa.

Com as forças russas e ucranianas aparentemente se preparando para uma batalha, os sinais do governo do Kremlin estão desaparecendo das ruas da cidade

Por toda a cidade, engenheiros trabalhavam para reparar a infraestrutura elétrica danificada, apesar de não terem uma maneira fácil de obter os equipamentos no valor de centenas de milhões de dólares que seriam necessários para restaurar completamente a rede.

Para reduzir os danos causados por ataques futuros, eles estavam protegendo as usinas com muros de proteção. A concessionária nacional de energia elétrica da Ucrânia, Ukrenergo, confirmou a necessidade de continuar com os apagões, dizendo que eles são necessários para “reduzir a carga nas redes, garantir o equilíbrio sustentável do sistema de energia e evitar acidentes repetidos depois que as redes elétricas foram danificadas por mísseis russos. e ataques de drones.”

