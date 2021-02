Porto Alegre Capital vacina mais de 5 mil idosos acima de 87 anos contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Vacinação prossegue nesta sexta-feira em dez unidades de saúde e em três drive-thrus. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Em dois dias de vacinação contra o coronavírus para idosos acima de 90 e 87 anos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registra a imunização de 5.051 pessoas dessas faixas etárias até esta quinta-feira (11) em Porto Alegre. Os dados estão no portal vacinômetro e são parciais e sujeitos a revisão. A vacinação prossegue em dez unidades de saúde e em três drive-thrus nesta sexta-feira (12) quando também receberão as doses pessoas com 85 anos ou mais.

Além dos drive-thrus nos estacionamentos do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e do Hipermercado Big da avenida Sertório, um terceiro estará em funcionamento no estacionamento do estádio Beira-Rio, do Internacional, ao lado do Gigantinho. O acesso será pela rua Nestor Ludwig, para quem vem da Zona Sul, ou pela avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira Rio) para quem se desloca do Centro.

Nesta quinta-feira (11) nos dois locais com drive-thrus, foram vacinados 1.608 idosos, dos quais 678 no estacionamento do Hipermercado Big e 930 no estacionamento do Simers. O movimento foi tranquilo e constante na maioria dos postos de saúde que ofereceram a vacina, concentrando maior público no início da manhã.

Os centros de saúde Modelo e IAPI e a Unidade de Saúde Santa Cecília registraram maior movimentação. O Centro de Saúde Santa Marta é outra opção, na região central da cidade. As unidades Morro Santana, São Carlos e Moab Caldas oferecem a possibilidade de vacinação no carro para idosos com mobilidade reduzida. A Clínica da Família Álvaro Difini, na Restinga, registrou maior movimento no início da manhã.

Dona Lelia Matte, 87 anos, foi atendida na Unidade de Saúde Camaquã, onde foram instaladas duas tendas e cadeiras no pátio. Acompanhada do filho Nilton, 61, gostou do local e considerou que tudo está funcionando bem. “Estava aguardando este momento, espero que aos poucos a vida fique mais próxima do normal”, comentou, com esperança.

