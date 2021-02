Últimas Lenda do Jazz com mais de 50 anos de carreira, Chick Corea morre aos 79 anos

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

O artista ganhou 23 prêmios Grammy ao longo de sua carreira. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O pianista de jazz Chick Corea morreu aos 79 anos nesta terça-feira (9) devido a uma forma rara de câncer. Durante sua vida ele ganhou 23 prêmios do Grammy, e foi indicado mais de 50 vezes. A notícia foi divulgada na página do músico no Facebook. De acordo com o comunicado, a doença foi diagnosticada “muito recentemente”. Na publicação, Corea deixou uma mensagem para os fãs, amigos e família.

“Quero agradecer a todos que ao longo de minha jornada ajudaram a manter as chamas da música queimando forte. Tenho a esperança de que aqueles que têm uma inclinação para tocar, escrever, se apresentar ou algo do tipo o façam. Se não por vocês mesmos, pelo resto de nós. Não é apenas que o mundo precisa de mais artistas, mas também porque é muito divertido”, afirmou o pianista.

