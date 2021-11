Esporte Capitão da seleção brasileira na conquista do penta, ex-lateral demonstra confiança e enaltece jogador Vinícius Júnior, de 21 anos, do Real Madrid

11 de novembro de 2021

Para Cafu, o próximo ano será decisivo no desenvolvimento do atacante do Real Madrid. (Foto: Reprodução)

O ex-lateral-direito e capitão do Brasil na conquista do pentacampeonato mundial no Japão em 2002, Cafu continua acompanhando a Seleção Brasileira mesmo longe dos gramados. Para o veterano, o atacante Vinícius Júnior pode ser um dos principais nomes da equipe de Tite na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

“Ele é um talento, é jovem e sei que se jogar fará uma grande Copa do Mundo. Ele é um jovem esperançoso não só do futebol brasileiro, mas também do futebol mundial. Vinicius começou muito bem em Madri, marcando vários gols, mas isso não é surpresa. Sei que ele usará todo o seu potencial na Copa do Mundo para ajudar o Brasil a tentar vencer a disputa”, disse Cafu em entrevista ao jornal espanhol As.

Para o ex-jogador, o próximo ano será decisivo no desenvolvimento do atacante do Real Madrid. Ele acredita que se o jovem de 21 anos seguir evoluindo, fatalmente conseguirá um espaço entre os selecionados para a Copa do Catar. “Ele precisa jogar, precisa ter confiança, precisa ter certeza de que é útil para a seleção brasileira”, comentou.

Já para o técnico Tite o momento é de ter paciência para que o futebol de Vinícius Júnior cresça com a camisa da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva na tarde de quarta-feira (10), o comandante canarinho destacou que é necessário orientar ao máximo para que o atacante mostre o mesmo futebol que joga no Real Madrid.

“Tendo paciência e compreensão do jovem, do tempo que ele possa ter para afirmação dentro da Seleção, criar um ambiente receptivo para que ele possa ter esse desenvolvimento. Me parece que ele passou um tempo de adaptação no Real bastante grande, e que foi dando aos poucos a ele essa maturidade que ele possa desenvolver e chegar no estágio que está. Também na Seleção é assim, a gente tem que ter consciência da preparação do atleta. Nós também servimos para fomentar, consolidar, reafirmar, orientar, evoluir. É o nosso processo”, declarou.

Vinícius Júnior vive grande fase no Real Madrid, porém ainda não está entre as prioridades do técnico Tite. Para os duelos com Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa, o ex-jogador do Flamengo foi chamado após o corte de Roberto Firmino. No entanto, o atleta foi convocado para a Copa América e segue firme na briga por mais chances com a camisa do Brasil.

Aos 51 anos, Cafu, por sua vez, está longe das quatro linhas desde 2008, quando se aposentou vestindo a camisa do Milan. Pela Seleção Brasileira, disputou três finais de Copas, sendo campeão em 1994 e 2002. Também venceu a Copa América duas vezes, em 1997 e 1999.

