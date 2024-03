Acontece Capolivo e Domenico lançam azeite de oliva extravirgem gaúcho em sachê

A novidade permite aos consumidores desfrutar de um azeite de qualidade e reconhecimento internacional em qualquer momento e lugar. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As marcas Capolivo e a Domenico Azeites apresentam o seu mais recente lançamento: o Azeite de Oliva Extravirgem Capolivo em Sachê. A novidade permite aos consumidores desfrutar de um azeite de qualidade e reconhecimento internacional em qualquer momento e lugar. Além de poder ser utilizado em diversas preparações em casa, o sachê destaca-se como uma solução ideal para a Alimentação Fora do Lar (AFL), proporcionando praticidade em restaurantes, hotéis, viagens e eventos.

Para explorar os aromas e sabores do premiado Arbequina da Capolivo, da safra 2023, as marcas desenvolveram uma embalagem prática com monodoses de 10 ml. Produzido em Canguçu (RS), este monovarietal conquistou prêmios como o 1º lugar no CNA (Brasil) e no Olivinus Gran Prestige em Mendoza, Argentina. Além disso, recebeu a Medalha Platinum no London iOOC e a Medalha de Prata no NYIOOC.

A embalagem em sachê representa uma solução conveniente que reduz o desperdício, assegura a higiene e preserva a qualidade do azeite de oliva, podendo ser incorporada em saladas, massas, carnes e sobremesas.

Com o objetivo de conquistar novos públicos, o lançamento contará com uma estratégia inovadora, conforme explica Carolina Capoani, diretora de Marketing da Capolivo. “Disponibilizaremos sachês gratuitos em nosso site para degustação, sendo necessário que o cliente arque apenas com o custo do frete”, explica. Segundo ela, essa é uma excelente oportunidade para os apreciadores de azeite de oliva conhecerem a qualidade do produto gaúcho.

Capolivo: Azeite de Oliva Extra Virgem do Pampa Gaúcho

É na Fazenda Tarumã da Boa Vista, localizada em Canguçu, que a Capolivo cultiva oliveiras e produz suas azeitonas. O clima, aliado ao relevo e ao tipo de solo, proporciona um terroir excelente para o desenvolvimento das oliveiras, elevando a qualidade do azeite extra virgem nacional.

A Capolivo é uma empresa administrada por três gerações da família Capoani, tradicionalmente empreendedores que primam pela qualidade de seus produtos. Em 2012, ao tomar conhecimento do início da produção de azeites no Brasil, Jandir Francisco Capoani, na época com 74 anos, decidiu cultivar e produzir oliveiras em sua fazenda, buscando inspiração na Itália, sua terra de origem.

A excelência da Capolivo é consagrada em concursos nacionais e internacionais, recebendo prêmios desde a primeira safra. Dentre eles, destaca-se a inclusão no Ranking Flos Olei 2024 – um dos guias mais prestigiados globalmente (2023).

Solicite os sachês gratuitos aqui.

