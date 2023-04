Rio Grande do Sul Carazinho será sede do Encontro Abelheiro em novembro

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Durante o evento, lançado na última semana, serão ofertadas palestras, oficinas, workshops e um megafeirão de vendas Foto: Divulgação Durante o evento, lançado na última semana, serão ofertadas palestras, oficinas, workshops e um megafeirão de vendas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A União Carazinhense de Apicultores e Meliponicultores (UCAPI) lançou, na manhã da última quarta-feira (12), no gabinete do prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, o Encontro Abelheiro, O evento será realizado nos dias 03 e 04 de novembro deste ano na Acapesu, e o governo municipal é um dos apoiadores.

O secretário da UCAPI e coordenador do Encontro, César de Souza, fez uma breve apresentação da história da associação, que completa 23 anos de existência e é genuinamente carazinhense. Com a missão de unir a cadeia produtiva das abelhas de forma associativista, a UCAPI abrange 91 apicultores (criadores de abelhas com ferrão) e 102 meliponicultores (criadores de abelhas sem ferrão).

O coordenador frisou que Carazinho foi escolhido para sediar o Encontro Abelheiro por estar situada no coração do Mercosul no maior entrocamento rodoviário do sul do país. Além de Carazinho ser a sede da UCAPI e possuir estrutura como aeroporto para pequenas e médias aeronaves, e rede hoteleira forte.

Dentro do Encontro Abelheiro serão ofertadas palestras, oficinas, workshops e um megafeirão de vendas. E ainda, a entrega do Troféu Abelheiro contemplando 12 tipos de meles; entidade, autoridades e personalidades amigas das abelhas.

O prefeito Milton parabenizou a iniciativa e organização do evento, salientando que o município é parceiro de qualquer ação que eleve o nome de Carazinho, além de destacar a importância do mel para nossa saúde.

Complementando a apresentação foi oferecido um café da manhã com vários tipos de mel, para os mais diversos gostos. Além do prefeito, participaram do café, a vice-prefeita, Valéska Walber; o secretário de Fazenda e Arrecadação, Paulo Sérgio Quadros; a secretária de Saúde, Anelise Almeida; o diretor de Esporte e Lazer, Gilson Haubert; o diretor técnico de Meio Ambiente, Aldrin Keyser; e os apicultores e meliponicultores da UCAPI.

