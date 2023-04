O veículo foi adquirido com recurso de R$ 100 mil do prêmio de 2º lugar no “Te Vacina RS”

O veículo foi adquirido com recurso de R$ 100 mil do prêmio de 2º lugar no “Te Vacina RS” (Foto: Giovana Agliardi)

Foto: Giovana Agliardi/Divulgação