Governo gaúcho defende a integração entre áreas para garantir a segurança nas escolas

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Governador gaúcho (C) abordou estratégia transversal que envolve segurança, educação e saúde para garantir ambiente adequado nas escolas Foto: Maurício Tonetto/Secom Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

Na esteira de recentes episódios de violência em escolas e de ameaças e falsas informações disseminadas na internet, o governo federal promoveu, nesta terça-feira (18), uma reunião com governadores e autoridades do Judiciário e do Legislativo.

O encontro, que teve a participação do governador Eduardo Leite, discutiu medidas para qualificar a segurança no ambiente escolar. Leite defendeu uma abordagem transversal do problema, além do trabalho integrado entre órgãos de inteligência.

“Pelas redes sociais e pela internet, trafegam informações que são alertas para possíveis situações de ataques e de violência contra escolas. O governo federal é muito importante nesse contexto porque tem interlocução com as plataformas, que são mundiais, nas quais circulam essas informações”, explicou Leite. “Essa rede é fundamental para que possamos trazer os alertas para o âmbito local quando se detecta algum tipo de ameaça.”

O governador falou sobre o que vem sendo feito no Estado, como o aumento de efetivo policial nas ruas (em especial no entorno de escolas), o trabalho de inteligência nas redes para detectar ameaças e a construção de uma cultura de paz no ambiente escolar.

“São estratégias para capacitarmos professores, darmos o devido suporte psicológico para quem precise e criarmos uma cultura de paz. É uma abordagem transversal que envolve segurança, educação, saúde e outros temas que se correlacionam para garantir o ambiente adequado nas escolas”, detalhou o governador.

Leite destacou, ainda, que o Estado não irá tolerar a disseminação de informações falsas que tenham como objetivo gerar medo na sociedade. Também participaram da reunião, liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os secretários da Segurança Pública, Sandro Caron, da Educação, Raquel Teixeira, de Planejamento, Gestão e Governança, Danielle Calazans, e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

