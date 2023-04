Porto Alegre Quais são os lugares de Porto Alegre que mais turistas recebem?

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Porto Alegre é uma cidade grande, com muitas atrações e atividades para curtir, lugar ideal de se visitar em qualquer época do ano

Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, é a maior cidade desse estado e também um destino visitado por turistas de muitos lugares a cada ano. É uma cidade grande, com muitas atrações e atividades para curtir, lugar ideal de se visitar em qualquer época do ano. Alguns preferem ir no verão por causa das suas praias, mas também quando está frio pode ser uma experiência agradável e divertida.

Embora esteja cheia de belezas e pontos turísticos diferentes, existem lugares específicos que recebem mais visitantes ao longo do ano, pois são os principais a serem visitados. Estas áreas mais turísticas também condicionam os sites de hotéis, pois as melhores hospedagens são encontradas principalmente nas áreas mais visitadas e bem conhecidas.

Se você estiver procurando planejar sua próxima viagem para Porto Alegre seja na temporada que for, e quiser ter informação de quais são os lugares mais populares e quais são as melhores áreas, então a seguir encontrará tudo o que você precisa saber.

Cidade Baixa

A Cidade Baixa é uma das principais áreas turísticas onde também existem muitos hotéis para se hospedar. O bom desta área é que ela está próxima de todas as atrações e lugares que você vai querer visitar em Porto Alegre e que citaremos mais adiante.

Também dentro dela há muitos bares e casas noturnas que a maioria dos turistas mais jovens gostam de curtir. Outra razão pela qual tantas pessoas passam por aqui é pela existência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o que a torna uma cidade mais ativa e jovem, além de cheia de arte de rua.

Aqui você pode visitar o Museu Joaquim José Felizardo, um dos mais conhecidos da cidade, que mostra a história de como Porto Alegre evoluiu para o que é hoje; o Centro Cultural Tao, o Largo Zumbi dos Palmares e muito mais.

O centro histórico

O centro histórico é sem dúvida a parte mais importante da cidade devido ao fato de que aqui está a parte mais histórica e cultural. Se você quiser ver os museus, os edifícios famosos e importantes, as praças principais, os templos e igrejas antigas e os lugares centrais mais importantes, então você deve visitar esta parte da cidade.

A Catedral Metropolitana, junto com a Plaza de la Matriz, são lugares que você não pode deixar de visitar. Estes permanecem como evidência histórica do final do século XVIII e da história da cidade. Outros lugares bem conhecidos que você pode encontrar aqui são o Palácio da Justiça, o Palácio de Barro que já foi o palácio do governo, o Palácio Farroupilha, o Palácio Piratini, o Teatro São Pedro, o Paço Municipal e o Museu Júlio de Castilhos.

Também aqui você pode ir ao Mercado Público Central: o mercado é um dos locais mais emblemáticos de Porto Alegre e é conhecido por sua grande variedade de alimentos e produtos locais, além de restaurantes com pratos típicos da região.

Há também parques bem conhecidos, como o Extenso dos Açorianos onde está localizado o Centro Funcionário do Rio Grande do Sul. Estes mostram uma grande importância da história da cidade com suas primeiras influências portuguesas de séculos passados, onde é possível ver um monumento para os primeiros casamentos que vieram dos ilhéus dos Açores.

O Jardim Botânico

Em muitas cidades é comum ter um Jardim Botânico e este em particular é um dos mais famosos em todo o Brasil, então você não pode perder a chance de visitá-lo. Ele ocupa cerca de 40 hectares e sua biodiversidade é muito grande, abrigando 650 espécies diferentes de árvores, várias espécies de pássaros e outros tipos de plantas.

Mas algo que o torna um lugar mais agradável para passar algum tempo são as instalações para turistas, como bancos e outras comodidades. Além disso, muitas pessoas aproveitam para visitar o Museu de Ciências Naturais que está lá mesmo, onde há mais informações sobre as espécies naturais da região e outras históricas.

As praias

Se há algo pelo qual Porto Alegre se destaca são suas praias, já que esta é uma região costeira. Elas são perfeitas para visitar quando faz calor, mas também há muitos turistas que vão em qualquer outra época do ano.

Em Porto Alegre estão os famosos Rio Grande, o Rio Guaíba e o Rio Jacuí, mas também há uma ampla saída para a Lagoa dos Patos. É por isso que nesta região a água é doce, embora se vá mais para o litoral, podem ser encontradas as áreas que dão saída para o mar e às praias de água salgada.

As melhores praias de água doce mais conhecidas às margens do Rio Guaíba são Pedra Redonda, Lami e Ipanema. Cada uma delas está localizada no bairro que leva seu nome e o bom delas é que estão mais perto do centro da cidade. Tramandaí também está muito perto da cidade, é doce, desemboca no rio que leva seu nome e é uma das primeiras que você pode visitar.

Por outro lado, há a praia Torres, que é muito diferente das anteriores e tem uma vista muito boa para a ilha de Lobos.

Outras praias também conhecidas que as pessoas costumam visitar por seus balneários e características particulares são Imbé, Xangri-Lá, Arroio do Sal e Capão da Canoa.

Em conclusão, há muitas áreas que são realmente visitadas por um grande número de turistas, mas estas são sem dúvida as principais e que nenhuma pessoa que visita Porto Alegre deve perder a chance de conhecer.

