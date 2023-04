Porto Alegre Pessoas com doenças crônicas devem procurar unidades de saúde de Porto Alegre para avaliação

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Hábitos saudáveis fazem parte da prevenção Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 13/09/2022. Unidade de Saúde Morro da Cruz, Travessa 25 de Julho, 1526, bairro Partenon. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

Para prevenir complicações causadas por hipertensão, diabetes e obesidade, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) propõe uma série de iniciativas desenvolvidas nas unidades de saúde de Porto Alegre. A ideia é prevenir e reduzir o número de mortes por doenças do coração ao criar um cuidado especial, estimulando estilos de vida saudáveis para a prevenção de doenças.

Atualmente, 180.930 pessoas cadastradas nas unidades de saúde da Capital possuem diagnóstico de hipertensão, conforme dados da Atenção Primária. No entanto, a estimativa é de que haja 248.438 hipertensos na cidade. Por isso, é importante que pessoas acima de 18 anos avaliem a pressão arterial uma vez por ano, para que se diagnostique o problema precocemente, pois é um agravo silencioso.

Já para pacientes que possuem o diagnóstico, a preocupação é o abandono do tratamento. Nesse caso, moradores de Porto Alegre já diagnosticados com hipertensão ou diabetes que estão há mais de um ano sem acompanhamento devem comparecer à unidade de saúde de referência para avaliação.

“Queremos que as pessoas cuidem da saúde adotando um estilo de vida saudável. Muitas doenças podem ser evitadas ou controladas com simples mudanças de hábitos”, explica a diretora de Atenção Primária da SMS, Caroline Schirmer.

Acompanhamento

Entre as ações estão qualificar o diagnóstico e a escuta dos pacientes. Isso passa por fazer a aferição de sinais vitais na chegada à unidade, estimular mudanças no estilo de vida, intensificar o acompanhamento de hipertensos e diabéticos e envolver a população no autocuidado.

Ter uma alimentação saudável, consumindo frutas e verduras, e praticar algum tipo de atividade física, como caminhada, fazem parte das alternativas para um estilo de vida mais saudável. Entre as orientações está ainda evitar fumar e não consumir bebida alcoólica em excesso.

No Brasil, estima-se que 34 milhões de pessoas tenham hipertensão arterial sistêmica, sendo 5,5 milhões nos estados da região Sul. No caso da diabetes mellitus, a estimativa é de 9 milhões de pessoas, das quais 1,4 milhão viva nos três estados do Sul.

Confira dez dicas para ter um coração saudável:

1. Evite o cigarro

2. Controle seu peso

3. Faça atividade física regularmente

4. Cuide da pressão arterial

5. Escolha bem seus alimentos

6. Controle o colesterol

7. Reduza o estresse do dia a dia

8. Saiba se é diabético

9. Mantenha rotinas de lazer

10. Consulte o médico periodicamente

2023-04-18