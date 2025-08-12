Inter Carbonero agrada no Beira-Rio e Inter negocia compra definitiva com o Racing

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

O camisa 7 já balançou as redes cinco vezes com a camisa colorada e vive seu melhor momento desde que chegou ao futebol brasileiro. Foto: Ricardo Duarte/Internacional O camisa 7 já balançou as redes cinco vezes com a camisa colorada e vive seu melhor momento desde que chegou ao futebol brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O atacante colombiano Johan Carbonero vem ganhando espaço e prestígio no Inter. Emprestado pelo Racing-ARG até o fim da temporada, o camisa 7 tem agradado à comissão técnica e à diretoria colorada, que já iniciou negociações para adquirir o jogador em definitivo. A informação foi antecipada pelo portal Vozes do Gigante.

Carbonero marcou três gols nos últimos cinco jogos em que esteve em campo e, mesmo sendo dúvida para o duelo contra o Flamengo nesta quarta-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores, o Inter trabalha para tê-lo ao menos no banco de reservas.

Fontes ligadas ao Racing e à imprensa de Avellaneda indicam que o Inter já iniciou conversas formais para adquirir o atacante. O colombiano, apelidado de “Carbonícius” na Argentina por sua semelhança física com Vinícius Júnior, também teria manifestado interesse em permanecer em Porto Alegre.

Carbonero chegou ao Beira-Rio em janeiro por empréstimo até 31 de dezembro. O valor do contrato entre os clubes é de US$ 392 mil (cerca de R$ 2,1 milhões), com opção de compra fixada em US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 21,5 milhões). De acordo com relatos de jornalistas argentinos, as tratativas estão avançando.

Desde que vestiu a camisa vermelha, Carbonero disputou 22 partidas e marcou 5 gols, sendo três deles nas últimas cinco atuações. Atualmente, o jogador está no departamento médico, tratando uma lesão na coxa esquerda.

Natural de Santander de Quilichao, nascido em 20 de julho de 1999, Carbonero estreou como profissional aos 19 anos pelo Once Caldas. Passou por Gimnasia y Esgrima e Racing antes de chegar ao Internacional.

Histórico de Carbonero por temporada:

Ano Clube Jogos Gols Assistências 2018 Once Caldas 31 1 2 2019 Once Caldas 25 5 3 2020 Once Caldas/Gimnasia 4 0 0 2021 Gimnasia 41 9 2 2022 Gimnasia/Racing 35 4 5 2023 Racing 10 1 0 2024 Racing 37 5 2 2025 Inter 22 5 —

