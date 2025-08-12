Inter Diego Rosa deixa o Inter e assina com clube do Chipre

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Meia assina por três anos com o Apoel e terá sua primeira experiência no futebol cipriota.

O meia Diego Rosa está de saída do Inter. Sem espaço no elenco comandado por Roger Machado, o jogador de 22 anos foi negociado com o Apoel, do Chipre, e já se encontra no clube europeu para cumprir contrato de três anos. A transferência foi oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (12).

Revelado pelo Grêmio, Diego Rosa despontou nas categorias de base e foi campeão da Copa do Mundo Sub-17 em 2019, o que despertou o interesse do Manchester City. O clube inglês investiu seis milhões de euros na contratação do jovem, que passou por empréstimos ao Lommel, da Bélgica, e ao Vizela, de Portugal.

Em 2023, o Bahia adquiriu o jogador por dois milhões de euros e assinou contrato até dezembro de 2027. No entanto, após uma temporada discreta — com 27 jogos e nenhuma participação em gols — e problemas pessoais que afetaram seu rendimento, Diego Rosa foi emprestado ao Inter até o fim de 2025.

No Colorado, o meia enfrentou forte concorrência no setor e chegou a atuar improvisado como lateral-direito. Mesmo assim, não conseguiu se firmar: foram apenas sete partidas, sendo titular em apenas uma — na derrota por 4 a 0 para o Botafogo, pela oitava rodada do Brasileirão — e nenhuma contribuição direta para gols.

Agora, Diego Rosa tenta recomeçar a carreira no futebol cipriota, buscando mais minutos em campo e estabilidade após uma sequência de altos e baixos.

