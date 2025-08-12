Grêmio Futebol feminino: Grêmio se prepara para enfrentar o Juventude pelo Gauchão

As goleiras Raíssa, Letícia, Sol e Josi realizaram atividades específicas com a comissão técnica. Foto: Caroline Motta/Grêmio

Após vencer o Brasil de Farroupilha no último domingo (10), o Grêmio retomou os treinamentos nesta terça-feira (12) no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, com foco total no próximo compromisso pelo Campeonato Gaúcho Feminino. As Mosqueteiras voltam a campo nesta quarta-feira (13), às 15h, diante do Juventude, no Campo do SESI, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha.

O dia começou com avaliações físicas e exercícios de força voltados aos membros superiores. Em seguida, o técnico Cyro Leães reuniu o grupo para uma conversa com a comissão técnica antes do início das atividades em campo.

As goleiras Raíssa, Letícia Rodrigues, Sol e Josi participaram de treinamentos específicos com o preparador Alex Oliveira e o auxiliar Luis Alberto, focando em reflexo, mobilidade e saltos.

Enquanto isso, as jogadoras de linha realizaram aquecimento com os preparadores físicos Paulo Neves e Leonardo Boff, seguido de exercícios com bola, envolvendo passes rápidos, deslocamento e dinâmicas de pressão e recuperação em pequenos espaços.

O treino foi finalizado com atividades de marcação, posicionamento e finalização em mini goleiras. Parte do grupo também participou de uma atividade tática sob comando de Cyro Leães, que fez ajustes visando o duelo contra o Juventude.

Atual campeão do Gauchão Feminino, o Grêmio venceu o Inter na final da temporada passada. As Mosqueteiras também levantaram o troféu em 2000, 2001, 2018 e 2022.

Nesta edição, a primeira fase é disputada em turno e returno, com os quatro melhores avançando para as fases eliminatórias. As semifinais e finais serão realizadas em jogos de ida e volta.

