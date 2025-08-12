Esporte Por dívida milionária, Corinthians é proibido de registrar novos jogadores pela Fifa

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Essa não é a primeira vez que o Corinthians sofre sanções por dívidas. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Essa não é a primeira vez que o Corinthians sofre sanções por dívidas. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians está oficialmente proibido de registrar novos jogadores em seu elenco. A punição foi aplicada pela Fifa após o clube não quitar, até esta segunda-feira (11), uma dívida de 6,1 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) com o Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres, realizada em 2024.

A sanção foi determinada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), atendendo a um pedido da entidade máxima do futebol, e já consta no portal oficial de transfer bans da entidade. A suspensão tem efeito imediato nesta janela de transferências e pode se estender por mais duas janelas caso o clube não quite a dívida.

O Corinthians tenta negociar um acordo para reverter a decisão, mas enfrenta resistência por parte do Santos Laguna, que se manteve irredutível mesmo após tentativas de diálogo por parte da diretoria alvinegra.

Quando contratou Félix Torres, o Timão acertou um pagamento inicial de US$ 2 milhões em janeiro de 2024 e dividiu o restante em cinco parcelas: duas ainda em 2024, duas em 2025 e uma última em 2026. O clube mexicano manteve 20% dos direitos econômicos do atleta.

No entanto, após o pagamento da entrada, o Corinthians não cumpriu com os prazos seguintes. A primeira parcela venceu em maio de 2024, quatro meses após a chegada do defensor ao clube. O não pagamento levou o Santos Laguna a acionar a Fifa, que determinou a punição.

Essa não é a primeira vez que o Corinthians sofre sanções por dívidas. Em novembro de 2024, o clube foi punido com um transfer ban por conta de uma dívida de R$ 4,9 milhões com o zagueiro Fabián Balbuena, atualmente no Grêmio, referente a direitos de imagem durante sua passagem entre 2022 e 2023.

Na ocasião, o clube negociou diretamente com o jogador e quitou o valor, encerrando a punição após cerca de 30 dias de suspensão.

A reincidência de punições por dívidas levanta preocupações sobre a saúde financeira do Corinthians e sua capacidade de manter compromissos contratuais. A impossibilidade de registrar reforços pode impactar diretamente o desempenho esportivo da equipe nas próximas temporadas.

Além da punição por conta de pendências com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres, o Timão ainda pode sofrer mais duas punições na Fifa, por conta de Matías Rojas e Rodrigo Garro. Caso seja condenado nos dois casos, o clube do Parque São Jorge poderá arcar com mais de R$ 60 milhões.

No caso do argentino, o Timão tem um imbróglio com o Talleres. As divergências entre Corinthians e Talleres iniciaram em janeiro do ano passado, quando Rodrigo Garro se transferiu para o time brasileiro. O clube argentino cobrou um valor de R$3,5 milhões referentes a despesas operacionais e impostos aplicados à transação do meia para o Timão.

O Corinthians contestou a obrigação de arcar com este valor. O Alvinegro pagou R$ 20 milhões aos argentinos à vista no ato da negociação. O Talleres, então, abriu processo e, seis meses depois, obteve vitória na Fifa. Neste caso, o clube do Parque São Jorge se mostra confiante em um acordo.

Já no caso do paraguaio, o Timão já foi condenado a pagar R$ 40,4 milhões por conta da rescisão com o Rojas. O jogador alegou atraso no pagamento dos direitos de imagem e deve ganhar a ação contra o clube.

O valor da indenização corresponde ao que Rojas tinha a receber até o fim do contrato com o Corinthians, que era válido até 30 de julho de 2027.

Rojas foi contratado pelo Corinthians em julho de 2023. Com a camisa do clube, o meia atuou em 30 jogos, somando duas assistências e nenhum gol marcado.

