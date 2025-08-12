Inter Inter pronto para encarar o Flamengo pela Libertadores

Colorado encerrou a preparação com último treino no CT Parque Gigante

O Inter está pronto para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira (13), às 21h30min, o Colorado enfrenta o Flamengo, no Maracanã, em busca de assegurar um bom resultado no Rio de Janeiro. A partida de volta será na próxima semana, no Beira-Rio.

A preparação final aconteceu na manhã desta terça-feira (12), no CT Parque Gigante, em Porto ALegre. Sob comando do técnico Roger Machado, o elenco participou de atividades técnicas e táticas, com foco nos ajustes estratégicos para encarar o time carioca. O ambiente foi de concentração total e confiança no trabalho realizado.

O dia também foi marcado pela despedida de Fernando, que acertou o término antecipado de seu contrato com o clube. O volante se despediu dos companheiros, comissão técnica, staff e diretoria, deixando palavras de apoio para o grupo antes do duelo decisivo.

A delegação colorada embarcou na tarde desta terça rumo à capital carioca, com chegada prevista para o início da noite. A missão é clara: representar o Clube do Povo com garra e buscar um resultado positivo fora de casa.

