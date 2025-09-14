Domingo, 14 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Careca do INSS decide prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Informação foi confirmada por integrantes da comissão e pela defesa do empresário, que irá presencialmente ao colegiado

Foto: Reprodução/Linkedin
(Foto: Reprodução/Linkedin)

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) negociou com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS” sua ida ao colegiado nesta segunda-feira (15) às 16h, de forma presencial. A informação foi dada à CNN pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) e confirmada com a defesa do empresário.

“O advogado nos confirmou que ele vai. Quem recebeu a comunicação foi o presidente da CPMI, Carlos Viana. E o interesse em comparecer partiu do próprio empresário”, disse Gaspar.

A negociação ocorreu depois que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, desobrigou o empresário de comparecer à CPMI. Na decisão, Mendonça diz que tecnicamente a PF pode apresentá-los à comissão, mas que o comparecimento não é compulsório.

Conforme as investigações, o “Careca do INSS” seria um intermediário das associações: recebia os recursos debitados indevidamente e repassava parte deles a servidores do INSS ou familiares e empresas ligadas a eles. Já Camisotti é suspeito de ser um dos beneficiários finais. Ambos negam ilegalidades.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Israel intensifica bombardeios em Gaza em meio à visita do secretário de Estado dos EUA
Lula responde a Trump em artigo no New York Times e diz que soberania do Brasil “não está em pauta”
https://www.osul.com.br/careca-do-inss-decide-prestar-depoimento-a-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-nesta-segunda-feira/ Careca do INSS decide prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito nesta segunda-feira 2025-09-14
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Rebeca Lima bate polonesa e é campeã mundial de boxe na categoria até 60 kg
Esporte Seleção brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei
Brasil Polícia Federal prende oito suspeitos de fraudes bilionárias contra sistema financeiro nacional
Política Lula responde a Trump em artigo no New York Times e diz que soberania do Brasil “não está em pauta”
Mundo Israel intensifica bombardeios em Gaza em meio à visita do secretário de Estado dos EUA
Brasil “Talento e incansável criatividade”, diz Lula sobre Hermeto Pascoal, morto aos 89 anos
Política Comissão recorrerá de decisão do Supremo sobre depoimento do “Careca do INSS”
Mundo Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano
Política Anistia a Bolsonaro é rejeitada por 54% e aprovada por 39%, diz pesquisa
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.365 oportunidades de emprego
Pode te interessar

Brasil Polícia Federal prende oito suspeitos de fraudes bilionárias contra sistema financeiro nacional

Política Lula responde a Trump em artigo no New York Times e diz que soberania do Brasil “não está em pauta”

Brasil “Talento e incansável criatividade”, diz Lula sobre Hermeto Pascoal, morto aos 89 anos

Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 27 milhões