Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Informação foi confirmada por integrantes da comissão e pela defesa do empresário, que irá presencialmente ao colegiado Foto: Reprodução/Linkedin (Foto: Reprodução/Linkedin) Foto: Reprodução/Linkedin

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) negociou com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS” sua ida ao colegiado nesta segunda-feira (15) às 16h, de forma presencial. A informação foi dada à CNN pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) e confirmada com a defesa do empresário.

“O advogado nos confirmou que ele vai. Quem recebeu a comunicação foi o presidente da CPMI, Carlos Viana. E o interesse em comparecer partiu do próprio empresário”, disse Gaspar.

A negociação ocorreu depois que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, desobrigou o empresário de comparecer à CPMI. Na decisão, Mendonça diz que tecnicamente a PF pode apresentá-los à comissão, mas que o comparecimento não é compulsório.

Conforme as investigações, o “Careca do INSS” seria um intermediário das associações: recebia os recursos debitados indevidamente e repassava parte deles a servidores do INSS ou familiares e empresas ligadas a eles. Já Camisotti é suspeito de ser um dos beneficiários finais. Ambos negam ilegalidades.

2025-09-14