Domingo, 14 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Notícias Careca do INSS decide prestar depoimento à CPMI nesta segunda

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Informação foi dada pelos advogados empresário. (Foto: Reprodução/Linkedin)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga descontos ilegais em aposentadorias, vai ouvir nesta segunda-feira (15) Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”. Ele é considerado pelos investigadores um dos articuladores do esquema que desviou bilhões de reais do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

A informação foi confirmada pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e pela defesa de Antunes. Anteriormente, a defesa havia afirmado que o “Careca do INSS” não compareceria após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), facultar a ida ao colegiado.

O empresário foi convocado na condição de investigado e não terá obrigação de responder a todas as perguntas feitas pelos parlamentares, caso entenda que isso poderá incriminá-lo. Foram 14 pedidos de convocação para ouvi-lo.

“Estamos em contato com a defesa do suspeito e ele confirmou que deseja ir à CPMI para apresentar a versão que ele tem de todo esse escândalo, de todos os fatos que estão sendo divulgados”, afirmou Viana.

Sem citar nomes, o presidente da CPMI afirmou ainda que está em contato também com “outros envolvidos no recebimento do dinheiro, que também estão se predispondo a ir à CPMI”.

Conforme as investigações, o “Careca do INSS” seria um intermediário das associações: recebia os recursos debitados indevidamente e repassava parte deles a servidores do INSS ou familiares e empresas ligadas a eles. Já Camisotti é suspeito de ser um dos beneficiários finais. Ambos negam ilegalidades.

Quebra de sigilo

A CPMI já aprovou a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do “Careca do INSS”. Ele é apontado pela Polícia Federal como facilitador do esquema de desvios em aposentadorias e pensões.

Segundo a PF, empresas ligadas a Antunes recebiam recursos de associações investigadas e depois os repassavam a pessoas ligadas às entidades ou a funcionários do INSS. O “Careca” teria movimentado R$ 53 milhões das associações e transferido ao menos R$ 9 milhões a funcionários do instituto.

A comissão foi criada em maio de 2025 depois de movimento da oposição, que conseguiu 241 assinaturas. Leia aqui os senadores e deputados que participaram.

Os descontos indevidos das aposentadorias estão sendo custeados pelo Tesouro Nacional. Ou seja, pelo pagador de impostos brasileiro. O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tirou a despesa das regras do marco fiscal, sancionado em 2023 e que estabelece um teto de gastos.

Em julho, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli autorizou, em decisão, que o governo usasse crédito extraordinário para reembolsar as vítimas de fraudes. Lula editou uma MP (medida provisória) que permite gastos de R$ 3,3 bilhões sem que haja desrespeito à lei do arcabouço fiscal.

tags: em focoPolítica

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Notícias

Recursos, inelegibilidade e perda de patente: perguntas e respostas sobre o futuro de Bolsonaro e outros condenados
Livre das condenações mais pesadas impostas pelo Supremo, o tenente-coronel Mauro Cid agora pensa em mudar para os Estados Unidos ou trabalhar como consultor após se safar de prisão
https://www.osul.com.br/careca-do-inss-decide-prestar-depoimento-a-cpmi-nesta-segunda/ Careca do INSS decide prestar depoimento à CPMI nesta segunda 2025-09-14
Deixe seu comentário

Últimas

Política Condenação de Bolsonaro: ainda não começou a valer o prazo para recorrer da decisão
Inter Fora de casa no Brasileirão, Inter foi goleado pelo Palmeiras: 4 a 1
Política Bolsonaro entra para a lista de dez chefes de Estado no mundo condenados por romper regimes políticos
Mundo Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação nos Estados Unidos
Grêmio Na Arena, Grêmio perdeu de 1 a 0 para o Mirassol no Campeonato Brasileiro
Esporte Goleiro do Santos leva forte pancada na cabeça, fica com “galo” e deixa jogo de ambulância
Brasil Receita Federal testa sistema 150 vezes maior que o Pix para pagar e ressarcir impostos
Esporte Tênis: João Fonseca vence Tsitsipas na Davis e impressiona Djokovic
Últimas Governo dos Estados Unidos ordena revogação de visto de brasileiro que comemorou a morte do ativista Charlie Kirk
Política Bolsonaro deixa hospital após tirar lesões de pele; exame indica anemia
Pode te interessar

Inter Alan Patrick desabafa após Inter sofrer goleada de 4 a 1 para o Palmeiras

Política Carlos Bolsonaro critica escolta armada para o pai em hospital: “Humilhação”

Política Autorizado pelo Supremo, Bolsonaro vai a hospital de Brasília; exames apontam anemia e pneumonia residual

Notícias Lula diz que é preciso ampliar o programa Mais Médicos e construir hospitais universitários