Domingo, 14 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Notícias Livre das condenações mais pesadas impostas pelo Supremo, o tenente-coronel Mauro Cid agora pensa em mudar para os Estados Unidos ou trabalhar como consultor após se safar de prisão

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Mauro Cid foi condenado a dois anos de reclusão por unanimidade na Primeira Turma do STF. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Livre das condenações mais pesadas impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no processo da trama golpista, o tenente-coronel Mauro Cid agora pensa seu futuro fora da caserna.

Uma das possibilidades estudadas pelo militar e seus familiares é se mudar para os Estados Unidos. Seu irmão Daniel Cid e a filha mais velha do tenente-coronel moram em uma área vinícola na Califórnia.

Ele também avalia se capacitar para dar aulas e prestar consultorias sobre as Forças Armadas. Segundo um de seus interlocutores, o militar diz não ter nenhuma experiência no mundo civil e não sabe quais caminhos poderia seguir após se aposentar do Exército.

Mauro Cid completaria 30 anos de Exército no próximo ano. A infância do militar também foi na caserna, acompanhando seu pai, o general Mauro Lourena Cid, em cada mudança de cidade para os serviços nos quartéis.

O tenente-coronel tem ainda algumas pendências a resolver com a Justiça e com o Exército antes de definir seu futuro.

Um dos entraves é a condenação a dois anos de reclusão em regime aberto. A defesa do militar entende que a pena deve ser extinta porque Cid já cumpriu dois anos e quatro meses de restrições impostas pelo Supremo, entre prisões preventivas e medidas cautelares.

Os advogados de Cid solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes a extinção da pena. Eles dizem que está “fora de dúvida” que o militar já cumpriu tempo superior à condenação imposta pelo STF. A defesa também pediu a retirada da tornozeleira eletrônica e a restituição de bens apreendidos pela Polícia Federal.

A questão não é pacificada no Supremo, como sugere a defesa de Cid. A jurisprudência no tribunal prevê que somente o tempo de prisão preventiva é calculado na remição de pena. Medidas cautelares como obrigação de permanecer em casa à noite e aos fins de semana não servem para subtrair o tempo.

Outra pendência está no Exército. Mauro Cid protocolou um pedido para ir à reserva da Força em agosto. A solicitação é conhecida como cota compulsória — mecanismo pelo qual um militar pode deixar o serviço ativo antes do tempo mínimo previsto em lei e receber como aposentadoria um valor proporcional.

Mauro Cid tem 29 anos e 6 meses de serviços prestados no Exército. Ele teria o direito de deixar o serviço ativo, com todos os benefícios, somente após 31 anos de trabalho. Na prática, no entanto, uma redução salarial na reserva seria pequena. O salário atual dele é de R$ 28 mil.

O pedido de cota compulsória, porém, não é automático. Uma comissão do Exército vai analisar toda a documentação entregue por Cid — que inclui seu histórico militar e os motivos do pedido — e vai sugerir ao Comando do Exército uma decisão para o caso.

Um interlocutor de Mauro Cid afirmou que o militar entrou em contato previamente com integrantes do Comando do Exército na tentativa de garantir o aceite à cota compulsória. O Exército nega conversas nesse sentido.

Caso tenha o aval para se aposentar, o tenente-coronel ganharia uma série de benefícios. Um deles é uma ajuda de custo equivalente a oito salários — pouco mais de R$ 225 mil. Ele também deve garantir o direito de deixar uma pensão militar para os familiares.

Somente depois da solução dos dois impasses é que Cid terá clareza para decidir sobre o seu futuro, enquanto os demais condenados pela trama golpista têm de 16 a 27 anos de prisão pela frente.

Mauro Cid foi condenado a dois anos de reclusão por unanimidade na Primeira Turma do STF. A pena baixa é resultado do acordo de colaboração premiada firmado com a Polícia Federal.

O benefício era um pedido secundário de Cid. O militar pedia, como primeira opção, o perdão judicial.

Mauro Cid assinou o acordo de colaboração premiada com a PF em 28 de agosto de 2023. A parte quatro do contrato é dedicada aos benefícios pleiteados pelo delator.

O primeiro item diz que Cid desejava obter o “perdão judicial ou pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos”.

Quando definiu quais benefícios gostaria de ter direito, Cid tentava preservar sua carreira. O militar tinha construído uma trajetória no Exército que o levaria ao generalato, não fosse o envolvimento com o governo Jair Bolsonaro e a participação na trama golpista. Com informações da Folha de São Paulo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Notícias

Careca do INSS decide prestar depoimento à CPMI nesta segunda
Condenado no Supremo, deputado federal e ex-diretor da Abin alegou que delação de Mauro Cid não o menciona e prometeu série de vídeos para explicar “absurdos”
https://www.osul.com.br/livre-das-condenacoes-mais-pesadas-impostas-pelo-supremo-o-tenente-coronel-mauro-cid-agora-pensa-em-mudar-para-os-estados-unidos-ou-trabalhar-como-consultor-apos-se-livrar-de-prisao/ Livre das condenações mais pesadas impostas pelo Supremo, o tenente-coronel Mauro Cid agora pensa em mudar para os Estados Unidos ou trabalhar como consultor após se safar de prisão 2025-09-14
Deixe seu comentário

Últimas

Política Condenação de Bolsonaro: ainda não começou a valer o prazo para recorrer da decisão
Inter Fora de casa no Brasileirão, Inter foi goleado pelo Palmeiras: 4 a 1
Política Bolsonaro entra para a lista de dez chefes de Estado no mundo condenados por romper regimes políticos
Mundo Trump renova pedido de demissão de diretora do Fed em tribunal de apelação nos Estados Unidos
Grêmio Na Arena, Grêmio perdeu de 1 a 0 para o Mirassol no Campeonato Brasileiro
Esporte Goleiro do Santos leva forte pancada na cabeça, fica com “galo” e deixa jogo de ambulância
Brasil Receita Federal testa sistema 150 vezes maior que o Pix para pagar e ressarcir impostos
Esporte Tênis: João Fonseca vence Tsitsipas na Davis e impressiona Djokovic
Últimas Governo dos Estados Unidos ordena revogação de visto de brasileiro que comemorou a morte do ativista Charlie Kirk
Política Bolsonaro deixa hospital após tirar lesões de pele; exame indica anemia
Pode te interessar

Inter Alan Patrick desabafa após Inter sofrer goleada de 4 a 1 para o Palmeiras

Política Carlos Bolsonaro critica escolta armada para o pai em hospital: “Humilhação”

Política Autorizado pelo Supremo, Bolsonaro vai a hospital de Brasília; exames apontam anemia e pneumonia residual

Notícias Lula diz que é preciso ampliar o programa Mais Médicos e construir hospitais universitários