Polícia Carga com quase 20 mil maços de cigarros é apreendida em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Foram apreendidos 19.400 maços de cigarros paraguaios Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na madrugada desta terça-feira (30), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 19.400 maços de cigarros paraguaios sendo transportados em uma Jeep Renegade em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Durante operação de combate ao crime, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Renegade que seguia em direção à região de Santa Cruz do Sul, o qual não acatou e empreendeu fuga por uma estrada vicinal de terra.

O condutor abandonou o veículo após estourar o pneu e fugiu a pé por uma lavoura de soja e matagal, não sendo localizado até o momento. O veículo, que havia sido locado e não devolvido e possuía placas clonadas, foi encaminhado juntamente com a carga à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

