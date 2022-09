Polícia Carga roubada avaliada em R$ 200 mil e caminhão são recuperados na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

A carga de vergalhões de ferro havia sido roubada no dia 22 de setembro, na ERS-118 Foto: Polícia Ciivl/Divulgação A carga de vergalhões de ferro havia sido roubada no dia 22 de setembro, na ERS-118. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Ciivl/Divulgação

A Polícia Civil recuperou um caminhão e uma carga roubados e apreendeu 134 quilos de maconha em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de quinta-feira (29).

A carga de vergalhões de ferro, avaliada em R$ 200 mil, havia sido roubada no dia 22 de setembro, quando um caminhoneiro foi abordado por indivíduos armados na ERS-118. Ele foi mantido em poder dos assaltantes, com o rosto coberto e as mãos amarradas, e abandonado em Alvorada algum tempo depois.

Após investigações, a polícia encontrou o caminhão e a carga em um depósito em Viamão. Junto aos bens roubados, foram achados 134 quilos de maconha. Ninguém estava no imóvel no momento da operação policial. O proprietário do depósito foi identificado e informou à polícia que aluga a área.

