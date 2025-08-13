Política Carla Zambelli alega passar mal, e audiência na Itália é adiada; deputada seguirá presa

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Presa na Itália, deputada licenciada foi a sessão em tribunal de Roma que decidiria se ela poderia aguardar em liberdade por processo de extradição ao Brasil Foto: Ag. Câmara (Foto: Ag. Câmara) Foto: Ag. Câmara

Considerada foragida da Justiça brasileira, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) compareceu nesta quarta-feira (13) a um tribunal de Roma, na Itália, para uma audiência dentro do processo em que a Justiça italiana analisa sua extradição ao Brasil. Ao chegar ao Tribunal de Apelações de Roma, no entanto, Zambelli alegou estar passando mal, e a audiência foi adiada.

Uma médica chegou a ser chamada para examiná-la ainda no tribunal, mas o juiz responsável pela sessão ordenou depois uma perícia médica e remarcou a sessão para 27 de agosto. Desta forma, Carla Zambelli seguirá presa — a audiência desta quarta definiria se ela poderia ou não aguardar em liberdade por uma decisão sobre uma extradição ao Brasil.

Novo pedido de soltura

A defesa da deputada alega questões de saúde para pedir sua liberdade e, em paralelo, apresentou ao juiz um outro pedido de soltura, alegando que o governo brasileiro não fez um pedido de prisão preventiva. Em entrevista na saída da sessão, em Roma, os advogados de Zambelli afirmaram esperar que ela seja solta “a qualquer momento”.

No entanto, a Corte Suprema da Itália já afirmou que um pedido de prisão na lista de alerta vermelho da Interpol, caso da parlamentar brasileira, é equivalente a um pedido de prisão em âmbito internacional, e o Tratado de Extradição Itália-Brasil, no artigo 13,2, introduz expressamente a equivalência entre pedido em âmbito Interpol e pedido de aplicação de medidas cautelares.

Carla Zambelli foi condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Dias após a condenação, ela deixou o País e informou que estava na Itália.

O ministro do STF Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão para a deputada, e ela foi então presa na Itália no fim de julho. Agora, a Justiça italiana analisa um pedido de extradição de Zambelli par ao Brasil. Ela segue ativa nas redes sociais por meio de um perfil alternativo no Instagram.

O primeiro post do perfil foi publicado em 13 de junho, cerca de 10 dias após a retirada do ar de suas redes oficiais, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, em 4 de junho. A conta foi criada em maio de 2025 e tem cerca de 4.600 seguidores e é utilizada para comentar temas da política nacional e reforçar críticas ao Supremo Tribunal Federal.

Apesar da suspensão das contas principais, o novo perfil continua acessível e é atualizado com frequência.

