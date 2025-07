Política Carla Zambelli espera pedido formal para se apresentar à Justiça na Itália

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Deputada é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Foto: CNN Brasil/Reprodução Deputada é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes após ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF.(Foto: CNN Brasil/Reprodução) Foto: CNN Brasil/Reprodução

Considerada foragida da Justiça brasileira, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) espera pedido formal para se apresentar às autoridades na Itália, segundo seu advogado, Fábio Pagnozzi.

“Ela pensa em se apresentar às autoridades italianas a partir do momento que aja um pedido formal na Itália. Desde que ela foi para a Itália, não houve uma manifestação do governo italiano em desfavor da deputada”, disse o advogado em entrevista nesta segunda-feira (28).

Zambelli é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes e está incluída na lista de procurados da Interpol.

Ela foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com apoio do hacker Walter Delgatti Neto. Desde então, está fora do país, onde permanece foragida após a decretação da prisão pelo STF.

