Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Porto Alegre registrou 23 óbitos entre pessoas residentes devido à dengue neste ano Foto: Pixabay (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

Porto Alegre saiu do estágio de emergência no monitoramento do Plano de Contingência Municipal de Dengue e outras arboviroses, retrocedendo para o estágio de mobilização na segunda quinzena de julho. O plano prevê cinco estágios de monitoramento: normalidade, mobilização, alerta, emergência e crise.

O estágio de emergência foi identificado em março, época da confirmação do primeiro óbito por dengue entre pessoas residentes da Capital. A situação perdurou até a semana epidemiológica 28 (entre 5 e 12 de julho).

Porto Alegre registrou 23 óbitos entre pessoas residentes devido à dengue neste ano. O mais recente ocorreu em 13 de junho, com início de sintomas em 10 de junho – um senhor de 74 anos, residente no bairro Mont Serrat, com comorbidades. A ocorrência de óbito por dengue é um dos marcadores para os estágios de monitoramento.

O plano de contingência é um documento atualizado anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde. Ele prevê as ações a serem desenvolvidas por todas as áreas do órgão para enfrentar o cenário epidemiológico – desde a situação de normalidade até cenários de crise, passando pelos demais estágios.

A ocorrência de óbitos e taxa de incidência são indicadores que orientam equipes técnicas da Secretaria de Saúde a monitorar a situação epidemiológica e indicar o estágio em cada cenário.

No estágio de mobilização, o plano prevê que a Secretaria de Saúde deve informar à rede de serviços e à população dados sobre o cenário epidemiológico da dengue uma vez por mês. Em 15 de julho, a DVS (Diretoria de Vigilância em Saúde) divulgou o Informativo Semanal da SE 28, com dados cumulativos desde 29 de dezembro de 2024 até 12 de julho deste ano. A próxima veiculação de dados está prevista para a primeira quinzena de agosto.

Dados públicos sobre arboviroses (dengue, zika e chikungunya) em Porto Alegre estão disponíveis no boletim informativo de arboviroses. Nesta segunda-feira, 28, são 16.464 os casos de dengue confirmados na cidade. Esse dado está sujeito à revisão da vigilância epidemiológica da Capital.

2025-07-28