Jovem Aprendiz: SENAI oferece mais de 53 mil vagas para estudantes no segundo semestre de 2025

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Com formações gratuitas e alinhadas às demandas do setor produtivo, a entidade reforça oportunidades em todo o país

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 53.193 vagas abertas para jovens aprendizes, em todo o Brasil, no segundo semestre de 2025. As oportunidades, oferecidas de forma gratuita, abrangem diversas áreas industriais, como Logística, Análise de Dados, Construção Civil, Eletromecânica, Tecnologia da Informação, Têxtil e Vestuário. Os cursos têm foco na formação profissional aliada à experiência prática em empresas, permitindo que os jovens ingressem no mercado de trabalho com qualificação técnica.

“O SENAI sempre busca oferecer os seus cursos alinhados à demanda do setor produtivo e na aprendizagem não é diferente. As indústrias buscam o SENAI para a oferta de cursos customizados à necessidade da indústria”, explica Felipe Morgado, superintendente de Educação Profissional e Superior da instituição.

A iniciativa acontece em um momento histórico para a aprendizagem profissional no Brasil. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, entre janeiro e maio de 2025, foram contratados mais de 664 mil jovens aprendizes, o maior número registrado desde a última atualização na legislação em 2000. O SENAI contribuiu com esse avanço, com mais de 192 mil matrículas na aprendizagem industrial no período.

Para Morgado, o modelo da aprendizagem é “o estado da arte da educação profissional”, já que une formação técnica e vivência prática na indústria. “Além de estudar, ele [o aluno] está sendo remunerado para estudar e para trabalhar. Isso o ajuda a ter uma profissão, adquirir uma experiência e se destacar depois da conclusão do programa de aprendizagem”, afirma.

Desde o início da formação, os alunos têm acesso a metodologias modernas de ensino, com aulas realizadas em ambientes simulados e laboratórios de ponta, além de plantas didáticas que espelham os processos reais da indústria. O modelo alia teoria e prática e permite que o jovem se desenvolva com foco no trabalho e na carreira.

Segundo o especialista, cerca de 90% dos jovens que concluem o programa são contratados, o que evidencia o impacto positivo da iniciativa. “A aprendizagem profissional é um acesso rápido ao mercado de trabalho industrial e também um desenvolvimento da sua carreira e do seu projeto de vida, uma vez que ele se forma e ao mesmo tempo está se formando, ele está trabalhando”, pontua.

Jovem Aprendiz: destaques regionais

Alguns estados se destacam pelo número de vagas e pela diversidade de áreas de formação:

São Paulo lidera em números absolutos, com 6.228 vagas . As oportunidades estão distribuídas entre áreas como Manutenção de Sistemas Metroferroviários, Projetista de Estampas de Corte e Mecânico de Bombas.

lidera em números absolutos, com . As oportunidades estão distribuídas entre áreas como Manutenção de Sistemas Metroferroviários, Projetista de Estampas de Corte e Mecânico de Bombas. O Paraná oferece 5.044 vagas , com destaque para Montador de Chicote Elétrico Automotivo, Análise de Dados e Preparador de Máquina Injetora e Extrusora de Plástico.

oferece , com destaque para Montador de Chicote Elétrico Automotivo, Análise de Dados e Preparador de Máquina Injetora e Extrusora de Plástico. O Rio de Janeiro aparece logo atrás, com 4.802 vagas , incluindo Soldador de Estruturas Metálicas e Planejamento e Controle da Produção.

aparece logo atrás, com , incluindo Soldador de Estruturas Metálicas e Planejamento e Controle da Produção. No Nordeste , o Ceará concentra o maior número de vagas: 2.702 . Há oportunidades para jovens atuarem como Mecânico de Máquinas Industriais, Costureiro Industrial e Confeccionador de Calçados.

, o concentra o maior número de vagas: . Há oportunidades para jovens atuarem como Mecânico de Máquinas Industriais, Costureiro Industrial e Confeccionador de Calçados. O Rio Grande do Sul disponibiliza 4.056 vagas para formações em áreas como Desenvolvimento Mobile Android, Eletromecânico de Equipamentos de Siderurgia e Operador de Sistemas Automatizados.

disponibiliza para formações em áreas como Desenvolvimento Mobile Android, Eletromecânico de Equipamentos de Siderurgia e Operador de Sistemas Automatizados. No Centro-Oeste, Goiás se destaca, com 3.369 vagas para Mecânico de Máquinas Industriais, Assistente de Controle de Qualidade, Instalador Hidráulico, Modelador Digital de Edificações e Auxiliar de Laboratórios.

Outros estados também registram números expressivos de oportunidades: Santa Catarina (3.687 vagas), Minas Gerais (2.333), Rondônia (2.345) e Bahia (1.440).

Jovem Aprendiz: como participar

As vagas são direcionadas a jovens entre 14 e 24 anos, conforme previsto na Lei da Aprendizagem Profissional. Para participar, os interessados devem procurar o SENAI de seus respectivos estados, onde poderão obter informações sobre os cursos, os critérios de seleção e o início das turmas.

A iniciativa reforça o compromisso do SENAI com a formação de mão de obra qualificada, estimulando o ingresso dos jovens no mercado de trabalho formal e contribuindo para o desenvolvimento da indústria brasileira.

“O programa de aprendizagem pode ajudar tanto as empresas, na sua estratégia de desenvolvimento de capital humano, quanto também ajudar o jovem, na escolha da sua profissão. Então, é uma ótima oportunidade, uma alternativa de sucesso e de futuro”, destaca Morgado.

Para mais informações e inscrições, acesse o site ou entre em contato com o SENAI do seu estado.

Jovem Aprendiz: SENAI oferece mais de 53 mil vagas para estudantes no segundo semestre de 2025

2025-07-28