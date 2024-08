Política Carlos Bolsonaro decide processar Pablo Marçal após ser chamado de retardado

24 de agosto de 2024

"Independente de quem vá ao segundo turno o apoiarei desde que seja contra Boulos", escreveu. "Independente de quem vá ao segundo turno o apoiarei desde que seja contra Boulos", escreveu. (Foto: Caio Cesar/CMRJ)

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem emitido sinais difusos a respeito da eleição à prefeitura de São Paulo desde a divulgação da pesquisa Datafolha que apontou crescimento das intenções de voto em Pablo Marçal (PRTB). Em um primeiro momento, na última quinta-feira (22), ele disse que consideraria o apoio a Marina Helena (Novo).

Um dia depois, primeiro Carlos afirmou que apoiaria quem quer que disputasse o segundo turno contra o “candidato do Lula”, em referência a Guilherme Boulos (PSOL). Ou seja, abriu espaço para uma eventual aliança a Marçal. Em seguida, no entanto, complementou que pretende processar o empresário goiano.

O filho de Bolsonaro compartilhou no X um vídeo que fala sobre a relação de Marçal e o ex-presidente e comentou: “Esqueçam os rótulos e emoções. Assim como temos que tirar Boulos, queremos também ideias defendidas de todos os postulantes. Quem for no segundo contra o soldado do Lula estarei lá mesmo que me neguem e me escrotizem, sinceramente, sem eu nem chegar perto do que me rotulam e mentem”, escreveu Carlos.

Na sequência, afirmou que vai processar o candidato do PRTB: “Acionarei a Justiça através de meu advogado, Antônio Carlos, devido a crimes contra minha honra, injúria e difamação cometidos por Pablo Marçal e também para provar as inverdades ditas em recentes oportunidades […] Por fim, independente de quem vá ao segundo turno o apoiarei desde que seja contra Boulos, soldado do Lula (PT)”, postou no X.

Carlos chegou a afirmar que cogitaria o voto a Marina Helena, do Novo, diante de uma possível resistência do bolsonarismo em votar em Ricardo Nunes.

“Diante de entendível resistência ao tal do Nunes […] eu sinceramente, consideraria a Maria Helena do partido Novo como uma possibilidade de voto, visto que todos tem seus problemas, mas está se mostra de bom preparo e mais afinidades claras com a direita”, postou o filho do ex-presidente.

Perfis conservadores nas redes sociais resgataram uma entrevista em que Marçal chama Carlos de “retardado mental”. O vereador também comentou sobre o episódio: “Quem tem boca fala a mentira que quer. Segue numa boa. Não vou retrucar frente tanta bobeira. Quanta chatice! Boa sexta-feira a todos!”.

O levantamento do Datafolha divulgado na última semana indica avanço de Marçal, que agora empata na liderança com Guilherme Boulos (PSOL) e Nunes dentro da margem de erro. O candidato do PSOL tem 23% das intenções de voto, enquanto o empresário soma 21%. Já o atual prefeito e candidato à reeleição é superado numericamente pela dupla e aparece com 19% das menções.

