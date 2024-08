Acontece Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul promove reunião técnica na Casa da Rede Pampa na Expointer

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Encontro terá a participação de diversas entidades no Parque de Exposições Assis Brasil. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Encontro terá a participação de diversas entidades no Parque de Exposições Assis Brasil. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (SENGE-RS) está mais uma vez presente na Expointer, que teve início nesse sábado (24) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Dentro da programação de atividades programadas pelo SENGE, na quarta-feira (28), às 14h, a diretoria do Sindicato promove reunião técnica no auditório da Casa da Rede Pampa, com a participação do secretário-adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marcelo Camardelli, e da promotora de Justiça do Ministério Público (MP) de Taquara, Ximena Cardozo Ferreira, representando o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAOMA), órgão auxiliar da Administração do MP.

A reunião também conta com representantes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-RS), da Associação Profissional Sul-Brasileira de Geólogos (APSG) e dos Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas no Estado.

Na oportunidade, o secretário-adjunto Marcelo Camardelli irá apresentar os planos e expectativas do governo em relação aos comitês de bacias, e a promotora Ximena irá abordar a atual situação, experiências e possíveis atividades dos comitês na visão do MP, de acordo com a legislação vigente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sindicato-dos-engenheiros-do-rio-grande-do-sul-promove-reuniao-tecnica-na-casa-da-rede-pampa-na-expointer/

Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul promove reunião técnica na Casa da Rede Pampa na Expointer

2024-08-24