Expointer Simers aposta na força e união da indústria gaúcha para fazer uma Expointer histórica em 2024

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Este ano, estão confirmadas a participação de mais de 130 empresas, entre máquinas e implementos agrícolas. Foto: Divulgação Na Expointer 2023, sindicato ampliou a área destinada às empresas de máquinas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante a 47ª Expointer, que acontece de 24 de agosto a 1 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio a força e união do povo gaúcho que vem trabalhando na recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram o estado, estarão representadas no setor de máquinas e implementos agrícolas. Este ano, estão confirmadas a participação de mais de 130 empresas entre máquinas e implementos agrícolas, o segmento é responsável por mais de 95% do volume de negócios realizados durante os nove dias de feira.

Sobre as expectativas de vendas, o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS (Simers), Claudio Bier, destaca que mais importante que os números, serão os ganhos com a retomada dos negócios e a recuperação do agro e do estado. “Apesar de tudo que o Estado vem enfrentando após as enchentes, estamos confiantes e as expectativas são muito boas, pois é uma grande vitória fazermos essa grande feira, que foi atingida ao extremo pela inundação, reconstruímos tudo e estamos melhorando para receber com as melhores condições as indústrias e o público”, enfatiza Bier.

Em relação à comercialização de máquinas dentro da Expointer 2024, Bier também está otimista. Segundo ele, as indústrias estão com boas expectativas de vendas e a ideia é atingir, no mínimo, os mesmos números da última edição apesar de os juros estarem elevados e as revendas estarem com estoques.

Para a realização da Expointer 2024, além de auxiliar na reconstrução, o Simers precisou reconstruir a Sede do Sindicato no Parque, que ficou totalmente destruída pela enchente. Outra obra significativa, foi a construção de uma estrada que inicia na via de acesso entre a 448 e Esteio e vai até o Portão 14 (novo acesso) e o Portão 10 que ajudará muito no acesso ao estacionamento. Já no Parque de máquinas, o Sindicato realizou a reconstrução de 300 metros de calçamento e construção de dois novos banheiros.

Em relação à programação na Expointer, o Simers pretende demonstrar que para o setor de máquinas e implementos agrícolas, a Feira representa mais que um evento de negócios, mas sim um símbolo da força do povo gaúcho, como destaca Claudio Bier, que também ocupa a presidência da Fiergs.

“Como acontece todos os anos, a indústria de máquinas vai levar para a Expointer novidades, inovações e tecnologias agrícolas para oferecer mais sustentabilidade ao agronegócio. Mas também levaremos a força e união do setor de máquinas agrícolas gaúcho auxiliando na reconstrução do RS. Sirva a nossa indústria de modelo a toda terra”, conclui Bier.

O Rio Grande do Sul concentra cerca de 65% das indústrias de máquinas agrícolas e implementos usados pelo homem do campo no Brasil. Esse segmento econômico gera, no estado, 29 mil empregos diretos e outros 100 mil indiretos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/simers-aposta-na-forca-e-uniao-da-industria-gaucha-para-fazer-uma-expointer-historica-em-2024/

Simers aposta na força e união da indústria gaúcha para fazer uma Expointer histórica em 2024

2024-08-24