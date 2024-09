Expointer 47ª Expointer chega ao fim com público intenso e recorde de negócios: faturamento de mais de R$ 8 bilhões

1 de setembro de 2024

Em nove dias, evento teve quase 700 mil visitantes e mais de R$ 8,1 bilhões em vendas. (Foto: Arquivo/Secom-RS)

Iniciada em 24 de agosto, a 47ª Expointer chegou ao fim neste domingo (1º) com público intenso e recordes de negócios no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre). Foram quase 700 mil visitantes ao longo de nove dias e mais de R$ 8,1 bilhões em comercialização de animais, veículos, máquinas e outros itens por 2.067 expositores.

A edição de 2024 da maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina recebeu títulos informais como o evento “da retomada” e “da superação”, devido às enchentes de maio no Rio Grande do Sul. A própria realização do evento no Parque chegou a ser ameaçada, devido aos estragos da pior tragédia já sofrida pelos gaúchos.

Nem mesmo dificuldades logísticas como a indisponibilidade do transporte pelos metrôs da Trensurb entre Porto Alegre e Canoas impediram um fluxo intenso de visitantes, com congestionamentos de trânsito no entorno da área do evento, localizada às margens da rodovia federal BR-116. Confira, a seguir, outros números:

– Desempenho comercial 1,4% superior à edição de 2023.

– Cerca de R$ 19 milhões em animais vendidos, quase 50% acima do passado.

– Recorde de vendas no Pavilhão da Agricultura Familiar, com quase R$ 10,9 milhões (alta de 25,5% sobre a feira anterior).

– Mais de R$ 592 milhões em vendas no segmento automobilístico (acréscimo de 25% em relação ao ano passado).

A edição de 2025 da Expointer já tem período definido: 30 de agosto a 7 de setembro. São promotores da feira as secretarias estaduais da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) e Desenvolvimento Rural (SDR), em conjunto com a prefeitura de Esteio, Ministério do Desenvolvimento Agrário e os seguintes parceiros:

– Associação de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Ascar).

– Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

– Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS).

– Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers)

– Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac)

– Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs).

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf).

– Movimento internacional Via Campesina.

Com a palavra…

Ao apresentar um balanço do evento, o titular da Seapi, Clair Kuhn, destacou: “O local onde estamos agora estava completamente inundado quando decidimos manter o planejamento da Expointer. Foi uma extraordinária demonstração da força do Rio Grande do Sul”.

A subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elisabeth Cirne-Lima, acrescentou. “Os números falam por si, mostrando o que vemos ao andar pelo Parque. Além do governo e dos copromotores, parceiros de fora do Estado ajudaram a fazer dessa feira mais um mega evento”.

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, mencionou a questão das oportunidades: “Só o fato de a Expointer ter sido realizada já é motivo de alegria, imagine então com tais números. Foram criados 2.231 empregos temporários dentro do Parque, o que faz da feira também um local de oportunidades para todos”. Outras manifestações podem ser conferidas no site expointer.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

