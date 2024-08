Rio Grande do Sul No Vale do Taquari, vice-governador debate estratégias de reconstrução após enchentes

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Gabriel Souza destacou a ação do Executivo nas principais demandas, como a recuperação de pontes, rodovias e da malha ferroviária. (Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das regiões mais atingidas pelos eventos meteorológicos no Rio Grande do Sul desde 2023, o Vale do Taquari recebeu, na sexta-feira (23), em Lajeado, reunião da Câmara Temática do Conselho do Plano Rio Grande. O encontro conduzido pelo presidente da iniciativa, o vice-governador Gabriel Souza, teve como pauta a reconstrução regional com foco na adaptação e na resiliência climática.

Reunidos na Univates, prefeitos e representantes de consórcios e das associações de municípios do Vale do Taquari e do Alto Taquari (Amvat e Amat) acompanharam os destaques das ações do Estado apresentadas pelo vice-governador. Entre elas estão os investimentos de quase R$ 1,6 bilhão para obras emergenciais, reformas, aportes em serviços e restabelecimento de estruturas em diferentes áreas.

Uma das principais demandas regionais, a recuperação de pontes e rodovias, bem como da malha ferroviária, foi enfatizada na fala do vice-governador. “Estamos com obras na região que integram a lista prioritária do governo do Estado, como a ponte do Rio Forqueta, entre Arroio do Meio e Lajeado, e em rodovias como as ERS-129 e ERS-130, entre tantas outras”, elencou Gabriel.

Ele também pontuou a atuação do Executivo para agilizar a entrega do panorama das ferrovias após as enchentes, que impacta diretamente o turismo regional, como é o caso do Trem dos Vales. “Tínhamos uma reunião agendada com a Rumo Logística em 19 de agosto que, a pedido da própria empresa que administra a malha Sul, foi reagendada para 2 de setembro. Seguimos aguardando e pressionando por um diagnóstico para a retomada do modal”, explicou.

Também estiveram presentes os titulares das secretarias de Turismo, Ronaldo Santini, de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, de Logística e Transportes, Juvir Costella, além do coordenador da Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, do secretário executivo do Conselho do Plano Rio Grande, Paulinho Salerno. Integrantes da Secretaria da Reconstrução Gaúcha e a reitora da Univates, Evania Scheneider, também participaram do encontro.

Prazo prorrogado

Durante a reunião, o vice-governador anunciou a prorrogação do prazo de encaminhamento de projetos pelos municípios para integrarem o Plano Rio Grande.

Os municípios que queiram enviar seus projetos, via Sistema de Cadastro de Demandas de Transferências Voluntárias, têm até 27 de setembro para estruturar ideias e encaminhá-las ao Estado. O edital e cadastro dos projetos podem ser feitos pelo site: www.planoriogrande.rs.gov.br.

