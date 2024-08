Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul é líder em inovação no Ranking de Competitividade dos Estados

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Rio Grande do Sul havia conquistado a primeira colocação nos anos de 2021 e 2022, e a segunda em 2023.(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul é líder em inovação no Brasil de acordo com novos dados anunciados pelo Centro de Liderança Pública (CLP), responsável pela elaboração anual do Ranking de Competitividade dos Estados. A pesquisa foi oficialmente divulgada na última quarta-feira (21), mas passou por retificação na área de inovação. Foram avaliados os critérios de pesquisa científica, empresas de alto crescimento, investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento, informação e comunicação, bolsas de mestrado e doutorado, estrutura de apoio à inovação e patentes.

O Rio Grande do Sul havia conquistado a primeira colocação nos anos de 2021 e 2022, e a segunda em 2023. A retomada do primeiro lugar foi celebrada pelo governador Eduardo Leite.

“Essa posição reflete o investimento que o nosso governo tem feito para transformar o Rio Grande em referência internacional na área. Além de sediar o South Summit Brazil e multiplicar bolsas de apoio à pesquisa, o governo vem batendo recordes de investimentos desde o Avançar na Inovação, em 2020. Em 2023, foram mais de R$ 200 milhões em diferentes editais anunciados para a área. Inovar está no nosso DNA e seguiremos trabalhando para manter o Estado no topo”, disse Leite.

Para a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, o ranking do CLP e tantos outros que destacam o Estado são um reflexo do trabalho realizado nos últimos anos.

“Os indicadores mostram que estamos no caminho certo nas políticas públicas voltadas à inovação. O Rio Grande do Sul tem um ecossistema forte, integrado e capaz de gerar muitas conexões e oportunidades. E neste momento de retomada do Estado após as enchentes de maio, temos um papel fundamental com o nosso Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, uma iniciativa inédita no Brasil.”

Revisão de dados

Na divulgação do ranking de competitividade, na quarta, o Rio Grande do Sul apareceu em quinto lugar na categoria inovação. Na ocasião, o indicador de pesquisa científica estava zerado, causando forte impacto no resultado final. Após revisão de dados a pedido do governo gaúcho, o CLP divulgou os novos resultados.

Conforme nota, o CLP realizou a checagem do indicador pesquisa científica e revisou todo processo de atualização do indicador, da coleta até o cálculo final, concluindo que a informação do Estado do Rio Grande do Sul existe, ao contrário do que foi divulgado anteriormente.

“Existem duas possibilidades para que a nota deste indicador estivesse zerada: problemas na extração dos dados ou a atualização do dado após a extração para a elaboração do ranking. O indicador de pesquisa científica representa a média simples das notas em pesquisa científica do Ranking Universitário Folha (RUF)”, disse a nota.

Com a inclusão dessa informação, há uma alteração das posições do pilar de inovação do Ranking de Competitividade dos Estados 2024, colocando o Rio Grande do Sul como líder nesse quesito.

Ranking geral

No ranking geral, as 27 unidades federativas foram analisadas a partir de 99 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e a melhoria da gestão pública.

Na colocação geral, o Rio Grande do Sul ficou em quinto lugar. Os dados foram compilados pelo CLP, em parceria com a Tendências Consultoria. O intuito é incentivar os estados a melhorarem a gestão e a qualidade das políticas públicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/o-rio-grande-do-sul-e-lider-em-inovacao-no-ranking-de-competitividade-dos-estados/

O Rio Grande do Sul é líder em inovação no Ranking de Competitividade dos Estados

2024-08-24