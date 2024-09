Expointer Banrisul registra mais de R$ 1 bilhão em operações durante a 47ª Expointer

2 de setembro de 2024

Desempenho inclui financiamentos de máquinas agrícolas e outras iniciativas. (Foto: Tiago Pereira/Divulgação)

Em meio a uma série de números que reforçam a importância da Expointer, a 47ª edição da feira resultou em mais de R$ 1 bilhão em operações pelo Banrisul, incluindo financiamentos de máquinas agrícolas. A direção do banco estatal gaúcho considera o desempenho acima da expectativa, levando-se em conta os impactos econômicos das enchentes recordes de maio.

“Os nove dias de evento [24 de agosto a 1º de setembro] demonstraram a capacidade de superação de nossa gente e simbolizam o retorno da potência econômica do Rio Grande do Sul”, ressalta o presidente da empresa, Fernando Lemos. Ele também ressalta a maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina foi viabilizada por uma soma dos esforços por parte do governo estadual, patrocinadores e entidades envolvidas.

Os números alcançados nesta Expointer estão em linha com a disponibilidade do Plano Safra Banrisul 2024-2025, que destinou R$ 12,2 bilhões para o período, montante recorde na história do banco fundado em 1928. Do total contabilizado pela empresa na feira, R$ 376,6 milhões foram destinados ao financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas, tradicionalmente as operações de maior demanda na Expointer.

Já as linhas de crédito para correção e recuperação dos solos (severamente afetados pela catástrofe climática) alcançaram R$ 179,1 milhões. “Esses recursos são importantes para atenuar prejuízos com a redução da fertilidade das lavouras, pois os impactos das chuvas podem levar anos para serem corrigidos”, acrescenta o governo gaúcho.

Os empréstimos para operações de armazenagem, por sua vez, totalizaram R$ 167,4 milhões. A medida reforça a necessidade de redução do déficit de estocagem no Rio Grande do Sul, agregando assim valor à produção primária.

As linhas de desenvolvimento foram outro destaque, somando R$ 145,5 milhões em negócios realizados durante o período. São recursos destinados à inovação em empresas fornecedoras de insumos e equipamentos para a cadeia do agronegócio, com foco na melhoria e automatização de processos.

Na 47ª Expointer, a procura pelas linhas do Banrisul orientadas à irrigação aumentaram, estimuladas pelos descontos do programa estadual “Supera Estiagem”. Trata-se de uma técnica com forte potencial para a ampliação da produtividade gaúcha, assim como novas tecnologias, rotação de culturas, correto manejo do solo e utilização de energias renováveis.

O Crédito Emergencial Banrisul, direcionado ao amparo dos pequenos e médios produtores afetados pelas enchentes, atingiu R$ 93,1 milhões. Produtores rurais que tiveram perdas ou danos em pelo menos 30% de sua infraestrutura produtiva podem acessar condições especiais voltadas à reconstrução e recomposição das suas atividades, com desconto de até R$ 50 mil nas operações.

“Todos os investimentos do Banrisul traduzem nossa confiança no futuro do agro e a certeza de que, quando o produtor lança a semente na terra, planta também a esperança”, enaltece Fernando Lemos.

Outros destaques

A rede de pagamentos Vero, do Banrisul, atuou junto aos expositores por meio da prestação de suporte técnico e prospecção de novos credenciados, principalmente no Pavilhão da Agricultura Familiar. Um dos mais tradicionais da feira anual no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), o espaço teve recordes de vendas e visitação pelo público nesta edição.

O estande de Agronegócios do Banrisul, localizado na área de máquinas do parque, prestou atendimento especializado em agronegócio, auxiliando os produtores na contratação de linhas de crédito. Clientes também puderam contar com uma agência do banco nas proximidades da Praça Central, com infraestrutura completa de produtos e serviços.

Além do apoio à Expointer como uma de suas principais copatrocinadoras, a Banrisul Corretora de Seguros viabilizou, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o festival “Sou do Sul”, novidade responsável por atrações musicais de dentro e fora do Estado. A estatal também apoiou eventos e iniciativas durante a feira, como a 2ª Mostra da Cultura Gaúcha e o espetáculo “Ópera Gaúcha”.

(Marcello Campos)

