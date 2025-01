Política Carlos Bolsonaro inicia nova briga com Pablo Marçal, e influenciador responde: “Vou poupá-lo”

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disparou críticas ao ex-coach por tentar capitalizar politicamente com imagens nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

A posse de Donald Trump abriu uma nova temporada de tretas entre o vereador Carlos Bolsonaro (PL-Rio) e o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB-SP), evidenciando ainda mais o racha da direita bolsonarista de olho nos planos presidenciais para 2026.

Pelas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disparou críticas ao ex-coach por tentar capitalizar politicamente com imagens nos Estados Unidos – enquanto seu pai foi impedido de viajar, porque está com o passaporte retido por determinação de Alexandre de Moraes. Carlos usou, inclusive, termos chulos nas provocações. Por ora, no entanto, o vereador vai falar sozinho. “Vou poupá-lo”, respondeu Marçal em mensagem enviada à Coluna do Estadão por sua assessoria.

“Na eleição do ano passado o Carlos propôs uma trégua, por ser muito atacado. Então eu vou poupá-lo. Espero que ele honre o nosso combinado e pare de cuidar da vida dos outros”, disse Marçal.

A aproximação cada vez maior de Pablo Marçal com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é um dos motivos da irritação de Carlos. Marçal postou foto nos Estados Unidos com Nikolas – maior influenciador do PL nas redes sociais. O ex-coach se referiu ao mineiro como “presidente do Brasil em 2034″, fazendo referência ao ano eleitoral que o congressista de 28 anos, em teoria, poderá concorrer à Presidência.

Além do próprio Marçal que se diz um possível candidato, o nome do cantor Gusttavo Lima também foi lançado como uma possibilidade para representar a direita. O sertanejo afirmou no início do mês que considera a possibilidade, se colocando como um candidato nem de direita nem de esquerda.

“Os ‘limpinhos’ querem te enganar alegando que podem governar sem ninguém. Querem se beneficiar de um movimento e tentar voltar à estaca zero por puro ego. Para isso insistem em entregar a cabeça de Jair Bolsonaro numa bandeja, tentando desgastá-lo todos os dias com suas dissimulações. E no fim não trazem solução alguma. Só bravatas e jogo sujo com muito método”, publicou Carlos nesta quinta-feira, 23, sem citar nomes.

Em seguida o filho do ex-presidente baixou o nível dos termos: “E pensar que só conseguiram crescer limpando a b… suja todos os dias na cara do último presidente”.

O termo “limpinhos” havia sido usado pelo próprio Jair Bolsonaro esta semana, também queixando-se da movimentação dos pretensos presidenciáveis.

“Não fica inventando ‘terceira via’, ‘direita limpinha’, fazer um gestinho para lá e para cá, com a sua inexperiência, com a sua, até, boa vontade, mas você não tem como enfrentar, hoje em dia, o sistema pelo povo”, disse o ex-presidente numa entrevista.

No dia anterior, Carlos havia publicado mensagem criticando Marçal por ele ter publicado um vídeo antigo com Donald Trump, o que induzia a pensar que fosse na posse. “Isso é mais uma prova de que o Marçal é 100% instrumento do sistema”, postou.

No ano passado, depois de o vereador declarar que consideraria Marina Helena (Novo) como uma possibilidade de voto” para a prefeitura, o então candidato do PRTB chegou a chamar o filho de Bolsonaro de “retardado mental” e “imbecil” em vídeo publicado em seu Instagram. Ele ainda afirmou que Carlos “não tem escrúpulos”.

Posteriormente, eles conversaram por telefone, em sinal de reaproximação. Na ocasião, Carlos disse que o empresário havia sido “educado e bacana”. Quem intermediou a ligação entre os dois foi Nikolas. (Estadão Conteúdo)

