Política Carlos Bolsonaro mostra vídeo com “bagunça” da operação da Polícia Federal e reclama de porteiro do condomínio

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nas imagens, é possível ver um cômodo onde móveis estão com portas e gavetas abertas e também vários itens em cima do aparador e do sofá. Foto: Reprodução Nas imagens, é possível ver um cômodo onde móveis estão com portas e gavetas abertas e também vários itens em cima do aparador e do sofá. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga supostos crimes de espionagem na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) postou um vídeo em seu perfil no X (antigo Twitter) de como ficou a sua casa no Rio de Janeiro após os agentes cumprirem mandado de busca e apreensão na segunda-feira (29).

Nas imagens, é possível ver um cômodo onde móveis estão com portas e gavetas abertas e também vários itens em cima do aparador e do sofá, como cabos, caixas de equipamentos eletrônicos e outros objetos.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro grava as imagens silenciosamente, mas em um momento do vídeo sussurra “que m….”, ao mostrar a situação do cômodo.

“Cheguei há pouco em casa com muitas coisas reviradas e largadas abertas. Aos poucos reorganizando tudo”, escreveu na rede social nesta terça-feira (30).

Foram vasculhados diversos endereços ligados a Carlos, incluindo uma casa, seu gabinete na Câmara Municipal e seu escritório político, no Rio de Janeiro, além da casa de veraneio da família, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis.

Nos comentários da publicação, aliados prestaram solidariedade ao investigado. O deputado estadual pelo Rio de Janeiro Márcio Gualberto (PL) disse que Carlos “não está sozinho” e que “não há mal que dure para sempre”. Outro aliado, o deputado Anderson Moraes (PL) desejou “forças, guerreiro”.

O filho “02″ de Bolsonaro ainda usou a rede social para reclamar do porteiro de seu condomínio, sobre supostamente ter “permitido” o acesso dos policiais ao seu imóvel.

“Pessoal que trabalha comigo chegando em minha casa e quem de todos que poderiam fazer contato para permitir acesso interfonando o fez? O mesmo porteiro que mentiu na Polícia Federal dando bom dia!”, escreveu.

Carlos Bolsonaro se refere ao porteiro que citou seu pai na investigação da morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assassinados em 2018. O porteiro teria dito que a entrada de Elcio Queiroz, um dos acusados pela execução de Marielle, foi autorizada pelo “Seu Jair”. Mais tarde ele mudou a versão, dizendo que se sentiu pressionado.

O vereador voltou a reclamar sobre o porteiro ainda ser um funcionário do condomínio na última semana, após a divulgação da informação que Ronnie Lessa, apontado como executor de Marielle e Anderson, firmou delação premiada com a Polícia Federal. O acordo de colaboração ainda não foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“Creio que todo esse enredo é só mais uma coincidência!”, disse o vereador, ao citar o funcionário do condomínio.

Em outra publicação, o vereador afirmou que qualquer narrativa sobre sua ida à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para prestar depoimento na manhã da terça-feira, que não seja a captura de tela que ele mostra, é “fake news”. A imagem é uma publicação que ele fez em 27 de agosto de 2023, direcionada ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em alusão a uma possível diferenciação entre investigações que envolvem ameaças a seu pai e que estão relacionadas a outros políticos.

Na ocasião, ele compartilhou uma publicação que mostra um boneco do ex-presidente decapitado e outras referências à morte, com a legenda “zero busca e apreensão, zero inquérito, zero perfis bloqueados, zero reportagem em repúdio, pessoas presas: zero”. No título da postagem, escreveu “tudo pela manutenção da democracia”. O inquérito está sob segredo de justiça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/carlos-bolsonaro-mostra-video-com-bagunca-da-operacao-da-policia-federal-e-reclama-de-porteiro-do-condominio/

Carlos Bolsonaro mostra vídeo com “bagunça” da operação da Polícia Federal e reclama de porteiro do condomínio

2024-01-30