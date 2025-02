Brasil Carlos Bolsonaro sai em defesa de Carla Zambelli após cassação do mandato da deputada federal

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Na quinta, 30, o TRE-SP cassou o mandato de Carla Zambelli e a deixou inelegível por oito anos (contados a partir de 2022) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. (Foto: Caio Cesar/CMRJ)

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) saiu em defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por conta da cassação de seu mandato. Ele disse na última sexta-feira (31), através das redes sociais, que “vivemos em uma democracia relativa” e questionou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A ação que tirou Zambelli da cadeira e a tornou inelegível foi proposta pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL.

“Não sei de grandes detalhes sobre a cassação de Carla Zambelli, mas, a princípio, fazê-lo por acusação de fake news por parlamentar de esquerda? Esse espectro político produz fake news 24/7 e absolutamente nada acontece. Bem, vivemos em uma democracia relativa”, escreveu o vereador nas redes sociais.

Na quinta, dia 30, o TRE-SP cassou o mandato de Carla Zambelli e a deixou inelegível por oito anos (contados a partir de 2022) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ela foi acusada de disseminar notícias falsas — dentre elas, uma sobre a credibilidade das urnas eletrônicas.

O gesto de Carlos Bolsonaro é importante porque a deputada caiu em desgraça entre os bolsonaristas depois de perseguir à mão armada um homem negro pelas ruas dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, na véspera das eleições de 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro culpou o episódio e a deputada pela sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva naquele ano. Desde então, apesar da grande popularidade entre os eleitores, Zambelli foi escanteada pelo bolsonarismo. Em fevereiro, por exemplo, quando Bolsonaro fez um grande ato na avenida Paulista, ela não pôde subir no trio e nem mesmo entrar na concentração dos aliados, permanecendo em um “cercadinho”. No 7 de Setembro, ela ficou em um trio menor, junto com o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

A decisão tomada pelo TRE-SP na última quinta, no entanto, não é definitiva. Ainda cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. As informações são da Revista Veja.

Zambelli cassada

Na quinta, o TRE-SP decidiu, por 5 votos a 2, cassar o mandato de Zambelli. A ação foi protocolada pela deputada Sâmia Bomfim (PSol-SP), sob alegação de que Zambelli divulgou informações falsas sobre as urnas eletrônicas em 2022. As informações são do portal Metrópoles.

2025-02-01