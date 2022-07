Esporte Carlos Sainz vence GP de Silverstone, em primeira vitória da carreira na Fórmula 1

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

Sainz ultrapassou o companheiro de equipe, Leclerc, para vencer pela primeira vez na carreira. Foto: Reprodução/Twitter Sainz Sainz ultrapassou o companheiro de equipe, Leclerc, para vencer pela primeira vez na carreira. (Foto: Reprodução/Twitter Sainz) Foto: Reprodução/Twitter Sainz

Depois de 149 Grande Prêmios, o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, venceu o Circuito de Silverstone, na Inglaterra, na primeira vitória de sua carreira na Fórmula 1. Sergio Perez, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, completaram o pódio.

Terminaram na zona de pontuação, de 4º a 10º: Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Mick Schumacher (Hass), Sebastian Vettel (Aston Martin) e Kevin Magnussen (Hass).

A prova deste fim de semana ficou marcada por uma forte batida logo na largada, envolvendo cinco pilotos (Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, George Russell, Guanyu Zhou e Alexander Albon), que culminou com a interrupção da corrida por 54 minutos.

Mesmo após problemas durante a prova, terminando na sétima posição, Max Verstappen continua na liderança do Campeonato Mundial, com 181 pontos. Sergio Perez é o segundo, com 147, e Charles Leclerc é o terceiro, com 138 pontos.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 acontecerá na semana que vem, no dia 10 de julho, no Circuito de Spielberg, na Áustria.

Bandeira vermelha

O GP de Silverstone de 2022 ficará marcado por um acidente forte logo na primeira reta. Após a largada, Pierre Gasly e George Russell se tocaram, o que foi suficiente para que o piloto da Mercedes encostasse no chinês Guanyu Zhou, que capotou.

Apesar do impacto, Zhou saiu bem do carro e passou por avaliação médica. Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, George Russell e Alexander Albon também se envolveram na batida. Depois de 54 minutos de paralisação, a prova recomeçou.

Esteban Ocon quebra e corrida tem final disputado. Na volta 39 de 52, Esteban Ocon teve problemas na mangueira de combustível, e não conseguiu tirar o carro da pista, forçando o safety car.

Com a proximidade entre os líderes, a prova contou com muitas disputas e ultrapassagens nas voltas finais. Sainz ultrapassou o companheiro de equipe, Leclerc, para vencer pela primeira vez na carreira. Sergio Perez passou da quarta para a segunda posição, e Hamilton também passou o monegasco para terminar a corrida em terceiro.

