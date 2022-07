Porto Alegre Fiscalização autua casas noturnas irregulares na Cidade Baixa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2022

As duas danceterias ficam na rua João Alfredo. Foto: GM/PMPA/Divulgação As duas danceterias ficam na rua João Alfredo. (Foto: GM/PMPA/Divulgação) Foto: GM/PMPA/Divulgação

Duas casas noturnas foram autuadas na madrugada de domingo (3), no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, por estarem operando irregularmente. Os trabalhos de fiscalização ocorreram em meio à Operação Esforço Concentrado, que reúne forças de segurança no combate à criminalidade. As duas danceterias ficam na rua João Alfredo.

Além do som do alto, um dos locais ainda utilizava alvará de restaurante para operar como casa noturna. Em um segundo estabelecimento, o proprietário também foi autuado por excesso de som alto.

Ainda na Cidade Baixa, duas dispersões de público ocorreram em pontos da rua Lima e Silva e João Alfredo. De forma pacífica, os agentes desobstruíram a via. “As regras de convivência no bairro devem ser cumpridas para manter a harmonia entre o lazer e as normas vigentes na Cidade Baixa”, ressaltou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Participaram da operação guarnições da Guarda Municipal, fiscais do município, agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Convivência no bairro

Vigente desde março, o novo decreto que estabelece regras de convivência na Cidade Baixa veda a atividade de ambulante no bairro, no horário das 24h até as 7h, exceto quando autorizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). Também fica proibida a venda por meio de tele-entrega de bebidas alcoólicas e alimentos a quem esteja em via pública. Bares, restaurantes e similares deverão, após as 2h, restringir as atividades ao consumo em área interna do estabelecimento.

