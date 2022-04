Brasil Carnaval 2022: Eduardo Leite e namorado visitam camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2022

Eduardo Leite e o namorado Thalis Bolzan em camarote na Sapucaí, Rio de Janeiro, em 24 de abril de 2022. Foto: Reprodução Eduardo Leite e o namorado Thalis Bolzan em camarote na Sapucaí, Rio de Janeiro, em 24 de abril de 2022. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e seu namorado, Thalis Bolzan, visitaram a Sapucaí na madrugada deste domingo, (24), no segundo dia dos desfiles do carnaval 2022 no Rio de Janeiro.

Leite declarou publicamente ser gay em julho do ano passado, em entrevista ao jornalista Pedro Bial. À época, ele afirmou que pretendia disputar as prévias do PSDB para concorrer à Presidência.

Ele perdeu a disputa para o ex-governador de São Paulo, João Doria. Após as prévias, as relações entre Leite e Doria ficaram estremecidas.

“Coisa boa assistir o maior espetáculo da terra ao seu lado”, postou Leite em sua página no Instagram. “Bom também relembrar o carnaval lá da minha terra, Pelotas, quando era Prefeito”, acrescentou, ao publicar também uma foto tocando na bateria de bloco.

Leite renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, passou a viajar pelo País fazendo contatos políticos e chegou a negociar a filiação ao PSD, partido que pretendia lançá-lo candidato a presidente.

Na sexta (22), o ex-governador do Rio Grande do Sul afirmou em carta que defende uma candidatura própria do PSDB à Presidência e que “hoje” essa candidatura é Doria.

