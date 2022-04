Rio Grande do Sul Vencimentos do IPVA por final de placa começam na próxima semana no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

Devem pagar o tributo todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003 Foto: Agência Brasil Devem pagar o tributo todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2003. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A etapa final do calendário do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) deste ano no Rio Grande do Sul começará na segunda-feira (25).

Os proprietários de veículos que ainda não realizaram o pagamento do tributo devem ficar atentos para os prazos de quitação conforme o número final da placa. Em 2022, diferentemente de anos anteriores, todos os vencimentos ocorrerão na última semana de abril, garantindo, assim, um prazo maior para o cidadão quitar o tributo, segundo o governo do Estado.

Os veículos com placas de final 1 e 2 têm como data-limite a última segunda-feira de abril. Os vencimentos dos números seguintes ocorrerão ao longo da semana, terminando no dia 29.

O calendário de pagamento antecipado com descontos totais encerrou no dia 31 de março. Quem optou pelo parcelamento do tributo em seis vezes desde janeiro segue com o calendário de parcelas aberto até junho.

