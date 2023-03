Porto Alegre Carnaval 2023: confira o serviço completo das duas noites de desfiles do Porto Seco, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Pela pista irão passar 20 escolas dos grupos Ouro e Prata e mais a Tribo Os Comanches Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo (Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo) Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo

O Complexo Cultural do Porto Seco irá receber cerca de 20 mil pessoas para assistir aos desfiles das escolas de samba do Carnaval 2023 de Porto Alegre nesta sexta-feira (03), e sábado (04). Deste total, 5.040 estarão nas arquibancadas, 640 nas frisas e 2,7 mil nos camarotes. Pela pista irão passar 20 escolas dos grupos Ouro e Prata e mais a Tribo Os Comanches.

Confira como acessar ao local do evento, horários dos desfiles e o que pode e não entrar no sambódromo.

Abertura dos portões

A abertura dos portões no Porto Seco será às 18h30. Para acessar o local é preciso estar com o ingresso em mãos. Às 18h50, o bloco do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) abre a avenida do samba. Os desfiles das escolas iniciam às 20h, na sexta-feira, 3, e às 19h20, no sábado, 4. O bloco da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) desfila nos dois dias às 23h10 e às 3h10.

Como funciona o acesso

O Complexo Cultural tem dois portões de entrada. Dentro do espaço é preciso identificar um dos oito acessos que levam às arquibancadas, frisas e camarotes. Os tickets valem apenas para uma vez, portanto, não é possível sair e retornar.

Objetos

Não será permitida a entrada de guarda-chuva. Sombrinhas pequenas estão liberadas. Não é permitido entrar com objetos cortantes, como garrafas de vidro, latas de alumínio, sinalizadores e fogos de artifício.

Crianças e adolescentes

A entrada de crianças menores de 6 anos é permitida. Até 12 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Uma unidade do Juizado da Infância e da Adolescência estará de plantão no sambódromo, juntamente com o Conselho Tutelar.

Alimentos e bebidas

Nas arquibancadas, frisas e camarotes é proibido entrar com coolers ou isopor. As bebidas serão permitidas em embalagens plásticas com até 500 ml, dois vasilhames por pessoa. Serão permitidos água, suco, refrigerante e cerveja, desde que não estejam em garrafas ou latinhas. Também só podem entrar dois itens de alimentação (frutas, salgados ou sanduíches) por pessoa.

Alimentação

Em todos os setores do Porto Seco haverá food trucks para alimentação, com cardápio variado, desde hamburguers, pizzas, cachorros-quentes e bebidas. No espaço Camarote Bar – com capacidade para 600 pessoas – terá roda de samba com o Grupo do Cazulo nos intervalos das apresentações das escolas de samba. É possível fazer os pedidos de alimentação adiantados pelo site do Sympla e retirar no sambódromo.

Estacionamento

Para quem vai de carro, uma das alternativas pode ser o estacionamento localizado na rua Hermes de Souza. O espaço ficará aberto ao público a partir das 16h até o término dos desfiles. O valor é R$ 20.

