Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Desfiles do Carnaval 2025 de Porto Alegre estão marcados para 14 e 15 de março Foto: Mateus Raugust/PMPA (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

Na manhã desta quarta-feira (05), representantes de órgãos da Prefeitura envolvidos na organização dos desfiles do Carnaval 2025, marcados para 14 e 15 de março, participaram de uma vistoria no Complexo Cultural do Porto Seco em Porto Alegre.

A visita – a segunda desde o início dos preparativos – foi coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura. Participaram gestores da Administração, Serviços Urbanos, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Obras, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Procempa e Guarda Municipal, além da Ipsul, Corpo de Bombeiros e as Ligas carnavalescas.

A montagem da estrutura do Carnaval deve iniciar em 20 de fevereiro. As arquibancadas, com acesso gratuito, serão ampliadas e poderão receber até 6.480 pessoas por noite (2 mil a mais do que em 2024).

“Queremos que esteja tudo pronto e em ótimas condições para proporcionarmos aos carnavalescos, à população da cidade e aos visitantes, um espetáculo ainda melhor do que entregamos nos anos anteriores”, afirmou a secretária municipal de Cultura, Liliana Cardoso.

Descida da Borges

Os gestores também vistoriaram a área no entorno do Paço Municipal e do Largo Glênio Peres, onde acontece nesta sexta-feira, 7, a partir das 19h, a tradicional Descida da Borges, evento que dá a largada no calendário do Carnaval em Porto Alegre.

A abertura será com a entrega da chave da cidade pelo prefeito Sebastião Melo à Corte do Carnaval, composta pelo rei Momo Jeferson Amorim; a rainha Danyeli Damasceno e as princesas Josiane Luz e Karen de Souza.

Os integrantes das escolas de samba classificadas em 1º e 2º lugares dos grupos Ouro e Prata do Carnaval 2024 irão fazer um percurso entre a Esquina Democrática e o Museu de Arte do Paço.

Às 20h, desfila a União da Tinga; às 21h, Império do Sol; às 22h, Acadêmicos de Gravataí e, às 23h, Restinga. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura junto com a União das Escolas de Samba e Porto Alegre e Região Metropolitana (Uespa) e União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre (UECGAPA).

Desfiles – O Carnaval 2025 no Porto Seco terá dois dias de atrações. Na sexta-feira, 14 de março, desfilam pelo Grupo Prata: Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel e Realeza. Pelo Grupo Ouro, estão no local Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI.

No sábado, dia 15 de março, os desfiles do Grupo Prata são: Academia de Samba Praiana, Unidos de Vila Mapa, Império da Zona Norte e União da Tinga. Pelo Grupo Ouro, desfilam Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina.

