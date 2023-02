Geral Carnaval de Brasília teve ao menos 17 pessoas esfaqueadas

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

A rede de urgência e emergência da Secretaria de Saúde atendeu um total de 45 ocorrências na terceira noite de Carnaval no DF. (Foto: Ezequiel Avelino/Divulgação Secec)

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que ao menos 17 pessoas foram esfaqueadas desde o início do carnaval em Brasília, na quinta-feira (16). Ela também foi questionada por jornalistas, no domingo (19), sobre uma possível ação de policiais no Setor Comercial Sul, no sábado (18), na qual teriam usado gás de pimenta para dispersar uma aglomeração.

“Nós estávamos em um momento de aglomeração, em um momento de possível esfaqueamento, porque tinham armas brancas ali também no local. […] Estamos com os homens na rua e usando a força na medida daquilo que eles enfrentam, a força necessária para que não haja nenhuma confusão e nenhuma pessoa saia ferida”, disse a governadora.

“O gás de pimenta é o mais fraco dentro do uso da força, realmente para dispersar”, afirmou Celina. Segundo ela, o objetivo da Polícia Militar é “prevenir” e pedir para que as pessoas “se moderem, tentem curtir o carnaval”.

Ainda segundo a governadora, em relação à violência, os números deste carnaval “estão melhores do que o último que realmente aconteceu”, em 2020. Mas ressaltou que policiais militares estão atuando nos blocos para evitar ocorrências.

Criança e homem são baleados

Um homem de 44 anos e uma criança de 9 anos foram atingidos por um disparo de arma de fogo no domingo (19), no Distrito Federal. O caso ocorreu na quadra 4, conjunto 9, no setor Norte da Cidade Estrutural, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O autor dos disparos continuava foragido e não havia confirmação sobre a possível motivação do crime.

O CBMDF foi acionado às 18h e, ao chegar no local, atendeu o homem adulto que apresentava perfuração no membro superior direito. Já a criança tinha uma perfuração no membro inferior esquerdo, com considerável perda de sangue.

O homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia consciente e orientado. A menor de idade foi encaminhada para o Hospital de Base de Brasília após os primeiros socorros.

Emergência

Entre as 19h de domingo (19) e as 7h desta segunda-feira (20), a rede de urgência e emergência da Secretaria de Saúde (SES) atendeu um total de 45 ocorrências na terceira noite de Carnaval no DF. Os registros são dos hospitais e unidades de pronto atendimento. Entre as demandas, estavam casos de perfuração por arma branca, por arma de fogo, por abuso de substâncias lícitas/ilícitas e episódios de agressão física.

Uma base de operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi instalada próximo à Torre de TV, onde também estão unidades de comando das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Detran. Ali, uma tenda foi responsável pelo acolhimento dos casos simples, enquanto duas ambulâncias ficaram destacadas para transferências de pacientes até as unidades hospitalares. As informações são portal de notícias G1 e do governo do DF.

