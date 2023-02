Geral Ministra Sonia Guajajara elogia look de Anitta feito por indígenas

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Cantora Anitta com o visual preparado por artesãs indígenas. (Foto: Reprodução)

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, elogiou o look usado pela cantora Anitta no carnaval de Olinda e Recife, ambos em Pernambuco. A artista usou uma roupa confeccionada por artesãs indígenas da etnia Guajajara da Aldeia Lagoa Quieta, no território de Arariboia, no Maranhão. O local é o mesmo de origem da ministra.

“Uma forma de valorizar os trabalhos das artesãs, das artistas indígenas. É moda, é arte, é cultura e é isso que a gente precisa”, disse Guajajara.

Ela ainda revelou que a peça exclusiva e marca o reconhecimento da cultura indígena. “Visibilizando traços fortes que resiste em nosso Povo. A parceria é extremamente simbólica e marcará a história. Essa peça exclusiva foi criada com todo o respeito e consentimento de nosso povo, que não se sente apropriado nesta situação e sim fortalecido e reconhecido. Apropriação cultural se dá somente quando utilizam de nossos costumes e artigos sem o nosso consentimento, o que não foi o caso nesta situação já que temos um respeito mútuo e admiração pela talentosa Anitta”, afirmou.

O look da cantora foi em homenagem à Cabocla Jurema, entidade espiritual cultuada na umbanda. Anitta usou as redes sociais para agradecer as mulheres indígenas que produziram as peças manualmente. “Venha conhecer o trabalho dessas guerreiras do Brasil”, publicou a artista no Twitter.

