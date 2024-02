Notícias Carnaval de Rua em Porto Alegre terá blocos na Orla e no 4º Distrito no fim de semana

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

De sábado a terça-feira, diversos blocos prometem animar os foliões. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Quem ficar em Porto Alegre neste carnaval vai poder curtir a folia nas ruas da cidade. De sábado (10) a terça-feira (13), diversos blocos prometem animar os foliões. Mas a festa não termina por aí! A programação segue nos próximos finais de semana e encerra no dia 10 de março.

O final de semana em Porto Alegre será de muito calor e animação para os foliões. Neste sábado (10), o Bloco Fusca Azul irá animar o cruzamento das ruas Santos Dumont e Álvaro Chaves, no bairro Floresta, com samba, axé e DJs convidados. A festa é aberta ao público.

Mais festas estão previstas para os próximos dias na Capital, com a programação se estendendo ao circuito Orla, nos dias 10, 11 e 12. Confira abaixo a programação do carnaval de rua:

10 de fevereiro

Carnaval na Orla, POA é D+ – Orla do Guaíba – 14h às 23h59

– Bloco Chiquinho dos Anjos

– Bloco Boi Bandido

– Bloco B.Loukos

– Bloco da Amizade TK

– Bloco das Pretas

11 de fevereiro

Carnaval na Orla, POA é D+ – Orla do Guaíba – 14h às 23h59

– Bloco Gonhas da Folia

– Bloco Afro-tche

– Bloco da Bartira

– Bloco Amigos do Mano Delcio

– Bloco Os Panteras do Samba

Carnaval na Cidade Baixa – Rua Lopo Gonçalves – A partir das 12h

– Carnalopo

12 de fevereiro

Carnaval na Orla, POA é D+ Orla do Guaíba – 14h às 23h59

– Bloco Os Cardoso

– Bloco JP Espetinho

– Bloco Samba da Leste

– Bloco Guardiões do Samba

– Bloco Tri legal

13 de fevereiro

Circuito Solidariedade Ilha –Avenida Presidente Vargas (Ilha da Pintada) – 14h às 22h

– Bloco Ilê Rosi Boantu

– Bloco Descruze os Braços

– Bloco Acadêmico do Mauá

– Bloco Cola aí na Avenida

– Bloco Unidos Por do Sol

– Bloco dos Pipocas

Trânsito na orla

O trecho 1 da Orla será bloqueado até a terça-feira (13), às 20h. De sábado (10) até terça-feira (13), da Rótula das Cuias até o Estádio Beira Rio, o horário de bloqueio do trecho acontece conforme os horários da área de lazer, das 7h às 20h. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estará no local orientando o trânsito para garantir a segurança viária. As informações adicionais sobre trânsito serão divulgadas no perfil da EPTC no X (antigo Twitter).

Bloqueios

Neste sábado (10), a rua Santos Dumont estará bloqueada no trecho entre a rua Almirante Tamandaré e a rua Almirante Barroso. Além disso, a rua Álvaro Chaves também está bloqueada no trecho entre avenida Farrapos e a rua Santos Dumont, devido ao bloco de rua Fusca Azul. O bloqueio inicia às 8h e se estende até a meia-noite.

Já no domingo (11), o bloqueio acontece na rua Lopo Gonçalves, no trecho entre a rua Gen. Lima e Silva e a rua José do Patrocínio, devido ao bloco de rua, Carnalopo. O bloqueio inicia às 11h e se estende até as 22h40.

Escolas de samba

Já o desfile das escolas de samba de Porto Alegre será realizado nas noites dos dias 23 e 24 de fevereiro, no Complexo Cultural do Porto Seco. Na sexta (23) é a vez das apresentações das escolas dos grupos Ouro, Prata e Tribos. No sábado (24), passam pelo sambódromo as escolas da Série Prata.

