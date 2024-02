Notícias Rio Grande do Sul recebe o 10º encontro de governadores do Sul e Sudeste

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Esta será a segunda vez que o Estado sediará o encontro. (Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Governadores das regiões Sul e Sudeste estarão em Porto Alegre para o 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que ocorrerá entre 29 de fevereiro e 2 de março. O encontro reunirá os governantes do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo para uma série de debates sobre temas pertinentes às duas regiões.

O evento ocorrerá no Palácio Piratini, Casa da Ospa, Theatro São Pedro e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Durante o encontro, os governadores e suas equipes técnicas discutirão ações para fortalecer a cooperação entre os estados, além de políticas públicas de interesse comum das duas regiões.

Com mais de 114 milhões de habitantes, esses estados respondem por 70% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O Cosud se consolida cada vez mais como um espaço relevante na discussão de pautas comuns entre os governos do Sul e do Sudeste. Com orgulho, recebemos esta edição em Porto Alegre. Teremos 20 grupos técnicos (GTs), o maior número até o momento, tratando de diversas temáticas em comum para as administrações estaduais”, afirmou o chefe do Executivo gaúcho, Eduardo Leite.

Ele acrescentou que, “naturalmente, alguns temas receberão um enfoque especial por parte dos governadores. Pretendemos pautar discussões principalmente na área da segurança pública e no enfrentamento às mudanças climáticas. São assuntos que receberam uma atenção diferenciada nas últimas edições e que pretendemos aprofundar para desenvolver ações integradas.”

Ao fim de cada encontro, os governadores assinam uma carta na qual reforçam os compromissos assumidos ao longo do evento. O documento desta edição será lido durante a solenidade de encerramento.

Os grupos técnicos tratarão de temas como agricultura e pecuária; cultura; educação; desenvolvimento econômico, parcerias e fomento; habitação e obras; infraestrutura, logística e desenvolvimento urbano; meio ambiente; inovação e inclusão Digital; saúde e segurança pública.

Programação

A abertura ocorrerá no dia 29 de fevereiro, às 15h, na Sala Sinfônica da Casa da Ospa. Em 1º de março, das 8h30 às 17h30, estão previstas as reuniões dos GTs no Palácio Piratini, no Theatro São Pedro e na Unisinos. O evento se encerrará no dia 2 de março, às 10h. Coletivas de imprensa serão realizadas após a abertura e o encerramento.

Desde sua criação, em março de 2019, em Belo Horizonte, esta é a segunda vez que o encontro ocorre no Rio Grande Sul. A primeira foi em Gramado, em maio de 2019. São Paulo organizou a edição mais recente, em outubro de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-recebe-o-10o-encontro-de-governadores-do-sul-e-sudeste/

Rio Grande do Sul recebe o 10º encontro de governadores do Sul e Sudeste

2024-02-09