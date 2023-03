Rio Grande do Sul Carnaval de Uruguaiana terá 16 apresentações de escolas de samba até domingo

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Expectativa é de que 20 mil pessoas ocupem a avenida principal por noite de evento, entre público e foliões. (Foto: Divulgação/Setur)

O Carnaval de Uruguaiana, tradicional folia fora de época no país, vai desta quinta-feira (9) e se estende até o próximo domingo (12). Até lá, 16 escolas de samba vão ocupar o Sambódromo de Uruguaiana, após dois anos de hiato por conta da pandemia do coronavírus. O evento é consagrado no calendário do Estado e já se tornou referência para turistas brasileiros e estrangeiros.

A Secretaria de Turismo (Setur) participa pela primeira vez do evento, com dois espaços: um lounge receptivo com programação cultural e um camarote no sambódromo. Em ambos, também haverá a promoção turística das regiões do Estado.

A expectativa da prefeitura de Uruguaiana é de que 20 mil pessoas ocupem a avenida principal por noite de evento, entre público e foliões. A rede hoteleira da cidade está com 100% de ocupação, mas alguns moradores estão alugando quartos para os turistas que ainda não garantiram um lugar para ficar.

“O evento se consagra no calendário estadual, nacional e até internacional, se levarmos em conta todos os turistas que entram pela fronteira com os países vizinhos. É uma festa com forte impacto na economia de toda a região e coloca o Rio Grande do Sul em evidência”, afirma o secretário estadual de Turismo, Vilson Covatti.

Tradição carnavalesca

Uruguaiana, que faz fronteira com Argentina e está próxima ao Uruguai, tem quase 80 anos de tradição com blocos carnavalescos, de acordo com pesquisa publicada durante o Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, em 2019. O Carnaval mobiliza a população local e atrai visitantes de outros estados e também de países vizinhos.

Segundo o mesmo estudo acadêmico, trata-se do terceiro maior desfile carnavalesco do Brasil, atrás somente das festas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso acontece por conta do profissionalismo incorporado pelos jurados cariocas, que exigem a conservação do alto nível de desfiles.

Uruguaiana é uma porta de entrada para o Rio Grande do Sul, registrando mais de 100 mil turistas de vários países, como Argentina, Chile e Paraguai. A cidade está no eixo do bioma Pampa e tem uma história ligada às guerras e à prática agropecuária nos séculos de formação política do Estado. O município é fortemente vinculado ao tradicionalismo gaúcho, o que torna seu Carnaval ainda mais peculiar.

Os ingressos para a festa estão disponíveis para compra no site oficial e, presencialmente, na bilheteria do evento, no saguão da Estação Rodoviária de Uruguaiana (Avenida Presidente Vargas, 3.278). Os valores para os três dias de Carnaval variam entre R$ 44 e R$ 495, conforme o setor escolhido.

