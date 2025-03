Brasil Carnaval do Rio: camarote badalado na Sapucaí cobrou até R$ 4,5 mil por noite; conheça os detalhes

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Espaço vip ofereceu serviços exclusivos e outros atrativos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há várias “Sapucaís” para curte os desfiles das escolas de samba no carnaval no Rio de Janeiro. E a folia – encerrada na madrugada dessa quarta-feira (5) – não se resume às arquibancadas: um dos mais badalados e tradicionais camarotes vip do evento apostou no luxo, com shows exclusivos, comidas e bebidas à vontade, espaço de beleza e a presença de celebridades. Preço por noite: R$ 3,6 mil a R$ 4,5 mil.

Trata-se do “Camarote Nº 1”, com três andares e localizado no Setor 2 da Marquês de Sapucaí, logo no início da avenida e próximo à cabine dos jurados, ponto onde o espetáculo tem um de seus momentos de maior empolgação. Conforto? Nem sempre. Em suas “sacadas” com vista privilegiada para os desfiles, os participantes (que esgotaram as vendas de quatro lotes de ingressos) precisavam se espremer por uma brecha panorâmica.

Os valores incluíam serviço de open bar com direito a drinques elaborados e diversas opções não alcoólicas, tais como sucos, refrigerantes e energéticos. A comida também é liberada do início ao fim, com um cardápio de salgados como coxinha, bolinho frito de moqueca, dadinhos de tapioca, pizza e cachorro-quente, além de pratos mais elaborados, como escondidinho e massas. Na lista de doces, opções como cremes variados e picolé de pistache.

Outro atrativo do espaço foram as ações promovidas por empresas patrocinadoras, com destaque para promoções, brindes personalizados e itens de relaxamento (chinelos), além de atrações como a tradicional cabine de fotos com revelação instantânea. Os participantes – sobretudo mulheres – tinham à disposição, ainda, sessões de maquiagem com profissionais especializados.

Como se já não bastasse a oportunidade de acompanhar de perto uma das maiores festas do planeta, dois dos seus três andares ofereceram apresentações musicais como rodas de samba comandadas por Dudu Nobre nos intervalos entre os desfiles. O não menos icônico Xande de Pilares também estava no menu sonoro, dentre outros nomes do gênero.

O comparecimento de celebridades da mídia deu um toque ainda mais badalado. Curtiram a folia no espaço “Nº 1” nomes como a cantora Anitta, a atriz Giovanna Lancelotti e a influencer e atriz Jade Picon. A apresentadora Sabrina Sato também saracoteou no local, sendo coroada “Rainha” do camarote mais exclusivo do evento. (com informações do portal de notícias Terra)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/carnaval-do-rio-camarote-badalado-na-sapucai-cobrou-ate-r-45-mil-por-noite-conheca-os-detalhes/

Carnaval do Rio: camarote badalado na Sapucaí cobrou até R$ 4,5 mil por noite; conheça os detalhes

2025-03-04