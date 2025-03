Brasil Policiais fantasiados prendem três suspeitos e recuperam 11 celulares em blocos de São Paulo

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Policiais fantasiados de Power Rangers em SP. (Foto: Polícia Civil de SP)

Chapolin, padre, palhaço e power rangers. Não faltaram fantasias para os policiais civis que se infiltraram nos blocos do Carnaval de rua de São Paulo nesse ano. Em meio aos foliões que curtiam a festa, os agentes de segurança observaram a ação de grupos que queriam se aproveitar da festa.

As ações prévias desencadeadas pela Polícia Civil paulista identificaram que grupos de outros estados aproveitariam o Carnaval de São Paulo para praticar furtos e roubos de celulares. No sábado (1º), os agentes prenderam um suspeito com sete celulares — ele fazia parte de uma quadrilha que alugou um apartamento em São Paulo durante a folia para praticar os crimes.

Diante das suspeitas, os agentes voltaram a se infiltrar nos blocos carnavalescos neste domingo (2). Na zona sul de São Paulo, nas imediações do Parque Ibirapuera, os policiais prenderam três homens e recuperaram 11 celulares.

Em uma das ações, o suspeito foi flagrado praticando os crimes. Ele foi surpreendido por um agente fantasiado, que realizou a abordagem. Em uma bolsa presa ao corpo, ele estava com 11 aparelhos furtados e roubados durante a festa. O homem foi encaminhado ao 27º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

No segundo caso, os policiais flagraram dois homens com um simulacro de arma de fogo. O objetivo foi apreendido e a ocorrência encaminhada ao 16º Distrito Policial.

Uso de fantasia

Esse foi o segundo ano que a Polícia Civil usa agentes disfarçados nos blocos carnavalescos em São Paulo. A estratégia é tentar identificar os criminosos que se aproveitam da festa para praticar os crimes.

No sábado (2), um vídeo de policiais vestidos de Power Rangers durante um bloco de carnaval viralizou nas redes sociais.

“Esse não contava com os Power Rangers […] E o grito de Carnaval virou o grito de alívio da população que não aguenta mais a impunidade”, comentou em uma publicação nas redes sociais o secretário de segurança de SP, Guilherme Derrite.

De acordo com o Metrópoles, as prisões por policiais fantasiados dão um alívio à polícia civil paulista, que está com a popularidade em baixa devido à onda de casos de corrupção envolvendo a corporação. Além de Derrite, o material já foi compartilhado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A Polícia Militar de São Paulo atendeu a 162 ocorrências relacionadas ao carnaval no estado de São Paulo no fim de semana, sendo 32 de natureza criminal. No total, 35 pessoas acabaram detidas e 32 celulares, além de uma arma de fogo e uma arma branca, foram apreendidos.

