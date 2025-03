Mundo Casal de brasileiros é preso no aeroporto de Miami após perder voo e agredir funcionários

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Casal foi liberado pela polícia após o pagamento da fiança. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um casal de brasileiros foi preso no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, acusados de atacar funcionários da American Airlines após perder o horário de voo. Um deles teria jogado café no rosto de um trabalhador enquanto tentava forçar a entrada num voo para Cancún (México) após o embarque ter sido finalizado.

Rafael Seirafe-Novaes e Beatriz Rapoport de Campos Maia, de Santos (SP), estavam atrasados para o voo para Cancún no domingo, 2, quando se envolveram numa discussão acalorada com funcionários do aeroporto, informou o Gabinete do Xerife de Miami-Dade à NBC Miami.

De acordo com informações da Polícia local à NBC Miami, a polícia do condado de Miami-Dade afirmou que, após serem barrados, a dupla teria ido para cima dos funcionários do aeroporto. Na confusão, as autoridades de segurança alegam que uma das atendentes da companhia aérea teria sido atingida por café no rosto, arremessado por um deles.

Segundo a NBC, Rafael Novaes foi acusado de desacato sem violência e invasão de propriedade. Beatriz Rapoport teria sido detida acusada de agressão e invasão de propriedade. Os dois foram libertados após pagamento de fiança.

Em declaração à imprensa local, a companhia aérea American Airlines afirma que “atos de violência não são tolerados” e que colabora com a polícia no caso.

Versão diferente

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o advogado Guilherme Schmidt Hayama, que representa o casal, negou que Beatriz tenha jogado café na funcionária e afirmou que a dupla teria sido impedida de embarcar após ser questionada pela companhia aérea quanto a fluência em inglês, já que os dois teriam comprado assentos na saída de emergência da aeronave.

No caso de assentos localizados em saídas de emergências dos aviões, as regras da American Airlines estabelecem que o passageiro deve atender a certos requisitos, entre eles: ter pelo menos 15 anos, ser capaz de falar e entender inglês, ter força e mobilidade para abrir a porta de saída, conseguir seguir instruções verbais e de ajudar outras pessoas a sair do avião.

No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que os policiais tentam conter Rafael. Uma funcionária afasta Beatriz da confusão, fazendo com que ela permaneça sentada na cadeira, enquanto os policiais tentam controlar o companheiro.

Para a defesa do casal, as cenas reforçam a narrativa de que a dupla não teria chegado atrasada para o embarque, já que as imagens foram filmadas por outros passageiros que embarcariam no mesmo voo.

O advogado afirma ainda que, em dado momento, Rafael teria aceitado trocar de assento, mas que a opção teria sido negada pelas atendentes. A sugestão da companhia, de acordo com Guilherme Schmidt, teria sido remanejar o casal para um outro voo.

2025-03-04