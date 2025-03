Mundo Trump critica Zelensky por dizer que o fim da guerra entre Ucrânia e Rússia está “muito distante”

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Os dois presidentes deixaram de firmar acordo por terras raras ucranianas após discussão na Casa Branca. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar Volodymyr Zelensky, após o presidente da Ucrânia dizer que o fim da guerra de seu país contra a Rússia está “muito, muito distante”. Em sua rede social, o republicano avaliou que essa foi “a pior declaração” feita pelo ucraniano e que “a América não vai tolerar isso por muito mais tempo!”.

Questionado por um repórter sobre uma nova iniciativa da Europa para acabar com a guerra, Zelensky disse “estarem falando hoje sobre os primeiros passos […] Um acordo para acabar com a guerra ainda está muito, muito distante, e ninguém iniciou todas essas etapas ainda”.

O republicano reiterou que está convencido de que o líder ucraniano não quer a paz enquanto os EUA apoiarem Kiev. Trump acrescentou que a Europa “declarou categoricamente que não pode fazer o trabalho sem os EUA”, o que não é “uma grande declaração a ser feita em termos de demonstração de força contra a Rússia”.

Trump ainda disse que, se alguém não quiser fazer um acordo de paz entre os países, “acho que essa pessoa não permanecerá por aqui por muito tempo”. “Essa pessoa não será ouvida por muito tempo”, disse Trump.

Ainda na segunda-feira (3), os Estados Unidos suspenderam a ajuda militar enviada pelo país à Ucrânia.

Encontro tenso

A declaração surge dias depois da discussão na Casa Branca, perante as câmaras de televisão, em que Trump e o vice-presidente JD Vance repreenderam o líder ucraniano por ser “desrespeitoso” e não estar suficientemente grato pelo apoio que Kiev tem recebido de Washington.

Os Estados Unidos eram aliados da Ucrânia durante o governo de Joe Biden. No entanto, com a chegada de Trump à Casa Branca, ele se aproximou do presidente russo, Vladimir Putin, e busca um acordo para encerrar a guerra sem a participação ativa da Ucrânia.

O bate-boca ocorreu na etapa final do encontro. Zelensky demonstrou desconfiança em relação ao compromisso de Putin de encerrar a guerra e chamou o presidente russo de “assassino”. Ele também fez uma crítica aos EUA, ao afirmar que ninguém tentou parar Putin entre 2014 e 2022.

Diante da declaração, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, interveio: “Senhor presidente, com todo o respeito. Acho desrespeitoso da sua parte vir ao Salão Oval e tentar debater isso diante da mídia americana”. Quando Zelensky tentou responder, Trump levantou a voz.

“Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial, e o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país, um país que te apoiou muito mais do que muitos disseram que deveria”, afirmou o líder dos Estados Unidos.

Reação

Após o encontro, Trump publicou no TruthSocial que Zelensky desrespeitou os EUA no Salão Oval e que só poderá voltar quando estiver “pronto para a paz”.

“Ele tem de dizer ‘eu quero fazer a paz'”, respondeu Trump a um repórter que lhe perguntou o que Zelenskyy precisava de fazer para reiniciar as conversações com os EUA na sexta-feira.

No domingo, Zelenskyy disse acreditar que a disputa não precisa de ter um impacto nos laços entre as duas nações, pois elas têm “uma parceria suficientemente forte”.

“Penso que a nossa relação (com os EUA) vai continuar, porque é mais do que uma relação ocasional”, afirmou.

